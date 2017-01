Polémica por las fotos de los presos en la pileta de una cárcel de Santa Fe

SISTEMA PENITENCIARIO

Las imágenes se viralizaron a través de las redes. El reclamo de los familiares de las víctimas de la delincuencia.

SANTA FE.- Las fotos que muestran a presos en la cárcel santafesina de Coronda delante de una pileta de lona y otras donde se los ve cocinando o exhibiendo camisetas y banderas de fútbol generaron polémica: los familiares de víctimas de la delincuencia consideraran que se trata de "imágenes obscenas".

Las imágenes trascendieron en las redes sociales y en una de ellas se observa delante de una pileta de lona a Abel "Quique" Leiva, sindicado como uno de los jefes de la barra brava de Colón, quien purga una condena por el homicidio de Walter Montaner, asesinado el 13 de octubre de 2013. A su lado está Cristián "Gusano" Vera, condenado a prisión perpetua por el femicidio de su ex pareja, Griselda Correa.

Raúl González Montaner, padre de Walter, se mostró molesto con las autoridades del penal por permitir esos "privilegios", consideró que "esto supera todo lo conocido y es un fiel reflejo de la corrupción existente" y calificó las imágenes de "obscenas?.

En tanto, Susana Montes, madre de Griselda Correa, denunció que Vera "se da el lujo" de amenazarla por la red social Facebook, ya que en la cárcel tiene acceso a Internet.

Por su parte, el director del Servicio Penitenciario de Santa Fe, Pablo Cococcioni, aclaró que "el tema de la pileta no es ilegal; no es un elemento cuya posesión esté prohibida" y su uso "se evalúa caso por caso, con limitaciones de seguridad, de día y hora y la propuesta que hagan los internos para utilizarla".

En declaraciones al vespertino El Litoral, Cococcioni dijo que entiende a los familiares de víctimas de homicidio pero añadió que "también hay un sistema de justicia que ya ha determinado una pena" y que "no está permitido avanzar sobre otros derechos de la persona condenada". "Después podemos discutir si queremos un sistema penitenciario más benigno o más duro con el preso, pero eso es una discusión de política criminal", agregó. (Télam)

