Escuchas telefónicas: Cristina Fernández denunció espionaje político

CAUSA

La ex presidenta culpó a la Corte Suprema de Justicia por la filtración del "diálogo privado" que mantuvo con Parrilli.

La ex presidenta Cristina Fernández culpó hoy a la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) y a la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) por la filtración al periodismo del "diálogo privado" que mantuvo por teléfono con su colaborador Oscar Parrilli, y denunció espionaje político.



La ex jefa de Estado consideró que la difusión del audio de una escucha telefónica judicial refleja "el nivel de espionaje político existente" y alertó el retorno a "viejas épocas", reeditando "lo que siempre fue la alianza entre la justicia y el aparato de inteligencia".



"La Agencia Federal de Inteligencia (AFI) dominó todo el proceso de las escuchas y la filtración del audio", sostuvo la ex mandataria en una serie de mensajes por la red social Twitter, y añadió que los espías copiaron y desgrabaron lo que se les dio la gana", respecto del diálogo interceptado entre ella y Parrilli.



"Tanto (el juez Ariel) Lijo como el fiscal Guillermo Marijuán recibieron un informe de desgrabación en el que consta el diálogo (...) pero Lijo no tomó ninguna medida contra la AFI por meterse con algo ajeno al objeto procesal", despotricó.



Sostuvo que Marijuan "se despachó con una descabellada denuncia por los términos usados en la conversación".



"La responsabilidad de la filtración de ese diálogo privado es de la Corte Suprema, que maneja las escuchas (...) del juez Lijo -muy cercano a Ricardo Lorenzetti y a Martín Irurzún, que tiene a su cargo las intervenciones telefónicas", indicó.



También culpó al fiscal Marijuán al afirmar que "manipuló la escucha y de la AFI, que tuvo en su poder el audio y las transcripciones". "Hoy por hoy, existe una amenaza concreta de difundir más audios -curiosamente cerca del juzgado los califican de ´´puteríos´", finalizó la ex mandataria.



La pinchadura sobre el teléfono del ex jefe de los espías fue hecha el 11 de julio del año pasado, en el marco de la causa judicial que lleva el juez federal Lijo para establecer si se activó o no la búsqueda del supuesto narcotraficante Ibar Pérez Corradi en medio de las últimas elecciones.



En base a esa grabación, que es una prueba dentro de un expediente judicial, el fiscal federal Marijuan impulsó la semana pasada una denuncia penal contra la ex jefa de Estado y el audio terminó siendo divulgado el lunes en un programa radial.

La ex presidenta Cristina Fernández presentó hoy en Santa Cruz una denuncia penal contra el gobierno de Mauricio Macri por violación de secreto y abuso de autoridad, entre otros delitos, a raíz de la difusión de su diálogo con el ex jefe de inteligencia Oscar Parrilli.

