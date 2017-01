Murió la joven a la que le quedaban pocos días de vida y que inspiró al mundo

TRISTE NOTICIA

Nardya Miller promovió la donación de órganos con un mensaje que llegó a millones de personas.

Nardya Miller, la joven que se hizo conocida hace un poco más de una semana cuando envió un emotivo mensaje luego de que los médicos le diagnosticarar pocos días de vida, falleció ayer tras luchar contra una larga enfermedad

La fuerza y sus ganas de vivir recorrieron los medios del mundo, luego de que publicara unas palabras en su cuenta de Instagram, donde promovió la donación de órganos, ya que ella misma había tenido un doble transplante de pulmón que su cuerpo rechazó.

La joven, de 25 años, padeció toda su vida de fibrosis quística, una enfermedad congénita que ataca esos órganos y el aparato digestivo. A dos años de esa intervención, ella eligió hablarle al mundo sobre sus horas finales. "La mayoría de nosotros no sabe qué se siente cuando te dicen que no vivirás más allá de tus años de adolescencia. Pero Nardya consiguió más en su corta vida de lo que muchos de nosotros podríamos soñar", señaló un familiar de la joven al diario Sunshine Coast de esa ciudad.

Fue este allegado que contó los proyectos que Nardya logró emprender a pesar de su enfermedad. Cursos de belleza, certificados de primera calidad en su profesión, una marca propia. Todos esos sueños logró concretarlos, aun cuando ya estaba muy enferma. Incluso, también luchó por su padre, luego de caminar 10 kilómetros en una cruzada por su padre, a quien el año pasado le diagnosticaron esclerosis múltiple.

Consiguió también redecorar la casa en la que vivía con su novio y prometido, Liam Fitzgerald, tal como lo habían soñado. Pero ya no podrán "vivirla" juntos. Pero no lo dejó del todo. Desde su lecho organizó junto con un primo una colecta para ayudar a Liam a pagar los costos de su propio servicio fúnebre.

Sin embargo y a pesar de todo lo que consiguió a su corta edad, el mundo recordará a esta luchadora por las palabras que tocaron el corazón del mundo entero:

"Quizás te conocí toda mi vida. Quizás te conocí por diez años, tal vez tan solo un momento. Pero en menos de una semana nunca más te veré, nunca más veré tu rostro, nunca más te hablaré, tocaré, abrazaré. Pero siempre te amaré, y las amistades que construimos y los recuerdos que tuvimos. Las cosas no siempre se dan como las planeamos en vida, habrá muchas cosas que nunca tendré, lugares a los que nunca iré y cosas que no veré. Pero siempre estaré mirando. Siempre. Sonriendo. Porque estuve aquí. Nunca me rendiré. Como siempre. Ahora estoy simplemente dejándolo ir. Y, por favor, les ruego que vivan su vida de manera plena".

