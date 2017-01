Frigerio: "tenemos demasiado con nuestros propios delincuentes como para lidiar con los extranjeros"

CONTROLES

El ministro del Interior justificó la decisión de endurecer los controles en las fronteras y en los aeropuertos.

El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, justificó hoy la decisión del Gobierno de reforzar los controles migratorios. “Tenemos demasiado ya para lidiar con nuestros propios delincuentes como para tener también que lidiar con delincuentes que vienen de otros países, precisamente porque los expulsan de otros países. Sentían en el pasado que la Argentina era una tierra fértil para delinquir", manifestó, de acuerdo con la agencia DyN.



El ministro ratificó: "lo que estamos haciendo con estas medidas es evitar que ingresen delincuentes a la Argentina y también acelerar los trámites para que los delincuentes que ingresaron lamentablemente a nuestro país rápidamente los podamos expulsar".



Frigerio recordó: “la Argentina es un país que se forjó en alguna medida a partir de la inmigración y lo tenemos en la Constitución, dice que tenemos que abrir la puerta a todos los hombres de bien que quieran habitar el suelo argentino".



De todos modos, agregó: "a veces nos vamos de mambo y el país terminó aceptando hombres de bien y hombres de no tan bien, delincuentes muchas veces".



Cuando por radio La Red se le preguntó si coincide con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, respecto de la incidencia de inmigrantes de países vecinos en el narcotráfico, Frigerio sostuvo: "hay argentinos que manejan la droga y la delincuencia y, por supuesto, también hay extranjeros”.



"Tenemos que ser muy abiertos con aquellos que quieran venir a formar parte de nuestra comunidad, que vengan a contribuir con el crecimiento de la Argentina, y ser muy inflexibles con los delincuentes que quieran venir a nuestro país", agregó.



“La cuestión no sale de ahí, no hay otra connotación que vaya contra la inmigración”, agregó.