Los muros que dividen al mundo, en cuatro continentes

VALLAS DONDE VAYAS

En México, en Corea, en Cisjordania, en el norte de África y en Medio Oriente se levantan paredes para mantener separados a los pueblos.

La eficacia de los muros para dividir grupos sociales, políticos o étnicos, contener enemigos, detener invasiones o mantener la supuesta "pureza" de uno de los lados es -como mínimo- cuestionable a través de la historia.



Preguntemos, si no, si la Gran Muralla le sirvió a los emperadores chinos para contener a la horda mongol de Genghis Khan, si el Muro de Adriano pudo mantener la pax romana frente a la agresividad de pictos y escotos; si el cinturón de hormigón y alambre de púas que dividió a Berlín durante casi tres décadas frenó el escape desde el Este de Europa o impidió la caída del bloque soviético.



Sin embargo, hay muros que siguen en pie, y otros se siguen construyendo y extendiendo. Así lo prometió el nuevo presidente de Estados Unidos, para impedir el ingreso de inmigrantes ilegales desde México.



No es el único ni es el primero, sino uno más de los que están en progreso, como el que construye el gobierno de Turquía en la frontera con Siria para intentar frenar el movimiento de personas por razones políticas, religiosas o migratorias.



De Cisjordania a México, estos son algunos de los muros implantados en el mundo que actualmente dividen a pueblos, países y familias a lo ancho de cuatro continentes:



1- Frontera entre Estados Unidos y México

La frontera entre México y Estados Unidos se extiende por cerca de 3.200 kilómetros. Más de 10.000 personas han muerto intentando cruzar la frontera, la mayoría debido a las temperaturas del desierto. El muro construido por Estados Unidos para controlar la entrada de indocumentados se extiende por aproximadamente un tercio de la frontera. Es un mosaico de vallas de acero y hormigón, con cámaras infrarrojas, sensores, aviones, dirigibles, torres de control y otros mecanismos.



2- Ceuta y Melilla





Para evitar la entrada masiva de inmigrantes africanos, España construyó a finales de los 90 dos barreras físicas en Ceuta y Melilla. Estas ciudades autónomas ubicadas en territorio africano, al otro lado del estrecho de Gibraltar, representan la entrada más directa a Europa desde África. La inclusión de cuchillas que generan heridas profundas ha sido uno de los aspectos más condenados de este muro, formado por dos vallas de seis metros de altura y un tendido de alambres tridimensional intermedio de tres metros.



3- Cisjordania





La barrera que divide el territorio entre Israel y Cisjordania, que comenzó a construirse en 2002, está formada por vallas, alambradas, zanjas y placas de cemento de hasta ocho metros de alto. Algunas secciones tienen también "zonas de separación" de hasta 60 metros. ONGs y palestinos han denunciado al muro como un mecanismo de apropiamiento ilegal de más tierras.

Israel defiende el muro como un mecanismo para garantizar la seguridad de sus ciudadanos, pero los palestinos y organizaciones internacionales lo denuncian como un "muro de apartheid" que ha llevado además al apropiamento ilegal de más tierras.



4- Belfast





Las 99 "líneas" o muros de paz de la capital de la República de Irlanda del Norte comenzaron a ser levantadas hace 40 años para evitar la violencia entre católicos y protestantes. Sus dimensiones varían desde unos pocos centenares de metros hasta cinco kilómetros. Muchos residentes de Belfast dicen sentirse más seguros con los muros. "Están en áreas en las que los nacionalistas (que quieren vivir en una Irlanda unida), y los unionistas (que quieren seguir siendo parte de Reino Unido), viven en zonas contiguas. Existen portones de comunicación que se cierran durante la noche y en épocas tensas.



5- Zona desmilitarizada entre las dos Coreas





La franja entre Corea del Norte y Corea del Sur fue creada en 1953, cuando tuvo lugar la guerra que dejó cerca de tres millones de víctimas. Es una franja de territorio de cuatro kilómetros de ancho por unos 250 kilómetros de largo. Un efecto inesperado ha sido el florecimiento en esa zona no habitada de una de las reservas de biodiversidad más ricas de toda Asia.



6. Arabia Saudita-Irak

Cerca de la mitad de la frontera de 900 kilometros entre Arabia Saudita y su vecino del norte, Irak, es con la provincia iraquí de Anbar. El rey Abdalá (fallecido en enero del 2015) de Arabia Saudita había ordenado "todas las medidas necesarias para proteger al reino de grupos terroristas". Estado Islámico ya controla gran parte del oeste de Irak y está efectivamente a la puerta de Arabia Saudita, por lo que el reino está alerta.

Desde 2006 Arabia Saudita ha estado reforzando las barreras existentes con un sistema de vallas altas con alambre de púa, patrulladas desde puestos de observación y bases militares.



7. Sahara Occidental

Con más de 2.700 metros de longitud, es considerado el segundo muro más largo del mundo después de la Muralla China. Las paredes defensivas construidas por Marruecos en el Sahara Occidental tienen una altura de entre dos y tres metros.

El Sahara Occidental es una zona disputada por sus pobladores originales -los saharauis- y Marruecos, que ocupó ese territorio en 1976 luego de que España, la potencia colonial ocupante, se retirara.

Al apropiarse del territorio, Marruecos decidió construir un muro en el desierto para defenderse del Frente Polisario, un movimiento político y militar que busca su independencia de Marruecos y la autodeterminación del pueblo saharaui.

El muro es en realidad un conjunto de seis paredes defensivas. Tiene una altura de entre dos y tres metros y tiene partes de arena, otras de piedra, alambres de espino y minas.



8. Chipre





En 1964 se definió la barrera que partió Chipre en dos, separando a los grecochipriotas en el sur y los turcochipriotas en el norte de la isla. Una década después, este muro se convirtió en una frontera infranqueable tras la guerra entre ambas comunidades en 1974.

La alambrada se extiende 180 kilómetros y tiene una zona de exclusión (conocida como Línea Verde) bajo control de las fuerzas de paz de la ONU. Esta "tierra de nadie" tiene un ancho que oscila entre tres metros y 7,5 kilómetros. Tras la caída del muro de Berlín, Nicosia es la única capital dividida del mundo.



9. India-Pakistán

La frontera que comparten India y Pakistán, ambas potencias nucleares, es una de las más inestables del planeta. A finales de los 80, India comenzó a levantar la barrera con el argumento de "combatir el terrorismo".

Un motivo frecuente de tensión es la valla de alambres, combinados con minas y alta tecnología, conocida como Línea de Control, erigida a casi todo lo largo de la frontera de facto en Cachemira, no reconocida por Pakistán.

India y Pakistán se enfrentaron en tres guerras por el territorio de Cachemira, en 1947, 1965 y 1999.



10. Kuwait-Irak

La delimitación entre Irak y Kuwait con barreras de diverso tipo fue una consecuencia directa de la invasión de Kuwait por parte del entonces gobierno de Saddam Hussein en 1990. La primera empezó a construirse en 1991 por iniciativa de Naciones Unidas para evitar una nueva invasión iraquí. Tiene 190 kilómetros de longitud y se compone de una cerca electrificada, alambre de púa y muros de arena. En 2004 Kuwait empezó a instalar una nueva barrera de 217 km. El argumento fue que era necesario proteger la frontera norte del país.



11. Uzbekistán está cercado

Uzbekistán ha colocado barreras en gran parte de sus fronteras. El objetivo es, según las autoridades, evitar el ingreso de insurgentes. En 1999, tras un atentado en la capital, Tashkent, el gobierno uzbeko defendió las barreras como una forma de impedir que militantes del radical Movimiento Islámico de Uzbekistán se infiltraran en su territorio.

En su límite sur, Uzbekistán linda con Afganistán. La barrera de alambre de púa está respaldada por una cerca electrificada. En la frontera con Tajikistán, de unos 1500 kilómetros de longitud, la barrera de alambre de púas está reforzada por minas antipersonales.