El volante hecho a mano por un limpiavidrios que conmovió a las redes

EMOCIONANTE

Sin trabajo, Daniel Torrado hizo un panfleto con una oferta para conseguir clientes.

La situación laboral delicada, las ganas de trabajar más un papel y una lapicera hicieron que Daniel Torrado, un limpiavidrios de 57 años se convirtiera en la historia viral de la semana.

Le comento, desde 1980 me especialiso en limpieza de vidrieras. Hoy lanso un verdadero regalo: yo le ofresco 1 lavado completo x mes + 1 lavado afuera por semana y lo paga recien en la 4° limpieza. O sea 1 pago x mes vencido en la infima suma de $ 45 (sic)", rezaba un papel escrito a mano que fue fotocopiado y repartido por varias zonas de la Ciudad de Buenos Aires.

Sin embargo, con lo que no contaba este trabajador que se dedica a limpiar vidrieras es que que las redes sociales serían su salvación, luego de que Nicolás Carballo fotografiará y compartiera en su cuenta de Facebook el volante de Daniel, que le llego a miles de personas brindádole a una gran cantidad de clientes.

"La semana pasada subió la cantidad de llamados. Hoy me volvieron loco. Ya tengo 50 confirmados para hacer en la zona de Devoto, Villa del Parque y Flores". "Me llamaron de distintos puntos de Capital, pero lo voy a hacer la semana que viene porque no doy abasto", contó emocionado este trabajador al sitio Infobae.

Fue tal la repercusión de la publicación, que hasta la actriz Monica Ayos y su marido Diego Olivera se solidarizaron y lo llamaron para ofrecerle trabajo y ayuda.

"Tengo mensajes conmovedores, me dicen que les doy iniciativa, que les cambié la vida, me llamaron de Salto (provincia de Buenos Aires), de Ushuaia (en Tierra del Fuego), y de Corrientes", expresó Torrado, que además explicó que la tarea que el cobra $45, suele contar entre $200 y $250.

Daniel, que vive en una pensión y tiene tres hijos, contó que lo que más lo sorprendió fue la solidaridad de gente. "No pensé que iba a tener esta repercusión. Me han ofrecido plata. Me hace falta el dinero, pero me lo quiero ganar", finalizó.

La situación laboral delicada, las ganas de trabajar más un papel y una lapicera, hicieron que Daniel Torrado, un limpiavidrios de 57 años, se convirtiera en la historia viral de la semana.

"Le comento, desde 1980 me especialiso en limpieza de vidrieras. Hoy lanso un verdadero regalo: yo le ofresco 1 lavado completo x mes + 1 lavado afuera por semana y lo paga recien en la 4° limpieza. O sea 1 pago x mes vencido en la infima suma de $ 45 (sic)", rezaba un papel escrito a mano que fue fotocopiado y repartido por varias zonas de la Ciudad de Buenos Aires.

Sin embargo, con lo que no contaba este trabajador, que se dedica a limpiar vidrieras, es que que las redes sociales serían su salvación, luego de que Nicolás Carballo fotografiará y compartiera en su cuenta de Facebook el volante de Daniel, que llegó a miles de personas brindádole a una gran cantidad de clientes.

"La semana pasada subió la cantidad de llamados. Hoy me volvieron loco. Ya tengo 50 confirmados para hacer en la zona de Devoto, Villa del Parque y Flores. Me llamaron de distintos puntos de Capital, pero lo voy a hacer la semana que viene porque no doy abasto", contó emocionado este trabajador al sitio Infobae.

Fue tal la repercusión de la publicación, que hasta la actriz Monica Ayos y su marido Diego Olivera se solidarizaron y lo llamaron para ofrecerle trabajo y ayuda.

Chicos acabo de hablar con Dany por telefono! Recibió muchísimos llamadogracias por compartir y darle laburo a este señor que es un groso https://t.co/lH3MyBju5L — monicaayos (@AyosMonica) 21 de enero de 2017

"Tengo mensajes conmovedores, me dicen que les doy iniciativa, que les cambié la vida, me llamaron de Salto (provincia de Buenos Aires), de Ushuaia (en Tierra del Fuego), y de Corrientes", expresó Torrado, que además explicó que la tarea que él cobra $45, suele contar entre $200 y $250.

Daniel, que vive en una pensión y tiene tres hijos, contó que lo que más lo sorprendió fue la solidaridad de gente. "No pensé que iba a tener esta repercusión. Me han ofrecido plata. Me hace falta el dinero, pero me lo quiero ganar", finalizó.