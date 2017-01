La remera con la frase de Cristina ya se vende en Internet

CURIOSIDAD

Comenzó a venderse en el portal Mercado Libre. ¿Cuánto cuesta?

Una remera que dice "Soy yo, Cristina, pelotudo", la frase que le dijo la ex presidente Cristina Kirchner al ex jefe de inteligencia durante su gestión, Oscar Parrilli, comenzó a venderse en Internet.

Un usuario de Mercado Libre puso a la venta las remeras con las frases de la ex mandataria en la escucha de la llamada. Son de algodón, blancas y lisas, con una simple inscripción. ¿El valor? Entre $230 y $300.

La conversación hizo que el fiscal federal Guillermo Marijuan realizara una denuncia contra Cristina por "abuso de autoridad". "Ahora me denuncian por decir malas palabras", replicó la ex Presidente.

