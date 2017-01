La carta de la hija menor de José Luis Cabezas: "es necesario que nadie olvide"

20 AÑOS DESPUÉS

BUENOS AIRES.- La hija del reportero gráfico José Luis Cabezas compartió una carta abierta, al 20 cumplirse años del crimen, donde consideró que "es necesario que nadie olvide" lo que sucedió y expresó sus sentimientos de "impotencia" por la libertad de los responsables del hecho.

María Agustina Cabezas, quien tenía 6 años cuando su padre fue asesinado, recordó que el día del crimen estaban de vacaciones en Pinamar junto a su mamá y sus dos hermanos, Juan y Candela, esta última recién nacida. "¿Te acordás? Mamá pasó a buscarnos de inmediato, para volver a Capital. Y al día siguiente supimos que habías muerto. Que habías muerto, 'en un accidente de autos'", señaló en la carta que fue publicada por la revista La Garganta Poderosa.

Además, consideró que "es necesario recordarlo" para que "nadie olvide jamás lo que te pasó. Y aunque me dé impotencia que ninguno de los responsables esté preso, quiero que sepas que tengo una mirada distinta a la mayoría sobre la cárcel. Pues tal como existe, entiendo, no sirve para nada".

En tanto, la joven resaltó que el día del aniversario es "tan sólo un día más, porque a vos, viejo, a vos te pienso siempre. Te pienso cotidianamente. Te pienso en tu cumpleaños. Te pienso cuando me despierto. Te pienso cuando me acuerdo que soñé con tu cara. Y hoy también, claro". "En definitiva, nadie me podrá devolver a mi papá. Me quedo con la libertad para recordarte, para que una y mil veces más el mundo haga memoria: ¡No se olviden de Cabezas!", agregó.

