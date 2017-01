Las líneas aéreas tendrán que brindar datos sobre los viajeros antes de que arriben o egresen del país

MEDIDA

El sistema denominado API permitirá controlar a los 12 millones de pasajeros que cada daño son transportados por las empresas que operan en los aeropuertos argentinos.

El Gobierno presentó hoy un sistema de Información Anticipada de Pasajeros que obliga a las líneas áreas a brindar datos sobre los viajeros antes de que arriben o egresen del país, con el objetivo de "mejorar los controles migratorios en los aeropuertos".

Se trata del sistema denominado API (por sus siglas en inglés Advanced Passenger Information), que permitirá controlar en forma previa a unos 12 millones de pasajeros al año que son transportados por las líneas aéreas que operan en el país, en aproximadamente 60.000 vuelos.

El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, detalló que API es un convenio firmado con las compañías aéreas que "sirve para agilizar los tiempos de trámites migratorios pero también para tener información precisa respecto a aquellos que tienen antecedentes delictivos penales y que pretenden ingresar en nuestro país". "Hay que complementarlo con una política de muchísimo cuidado que no existía en el pasado respecto a los temas delictivos. No queremos que vengan las personas que no vienen a trabajar y a brindar su esfuerzo para que este país crezca", agregó.

En tanto, Frigerio resaltó que el "país se ha forjado en base a la inmigración y nosotros tenemos que apostar a eso. De hecho, 2016 ha sido uno de los años record en términos de trámites de residencia que ha tenido la Dirección de Migraciones". Por su parte, el director Nacional de Migraciones, Horacio García, señaló que API es "un método muy eficiente" porque permite "cruzar la información y ver perfiles de riesgos que tienen que ver con trata, tráfico, narcotráfico y contrabando".

"Es un antes y un después, porque esto también se va a vincular con las próximas puertas biométricas (uitilizadas en muchos aeropuertos del mundo) que van a llegar a la Argentina. Es una base seria para empezar a trabajar en cuestiones de seguridad, porque en toda esta mirada nueva que estamos haciendo, lo que estamos cuidando es la seguridad de los argentinos", destacó García.

El sistema obligará a todas las líneas aéreas, regulares o no, que operan en el país, a informar a la Dirección Nacional de Migraciones una serie de datos (nombre, apellido, documento de viaje, número de vuelo, compañía transportadora, ticket de equipaje, entre otros) de los pasajeros y tripulantes transportados en los vuelos que entran y salen del país. De este modo, API permitirá contar con los datos 30 minutos antes de la partida del vuelo del país de origen, lo que posibilitará a la Dirección Nacional de Migraciones antes de que cada vuelo arribe o salga del país, chequear la información con el sistema de aptitud migratoria y el I-24/7 de Interpol.

En tanto, se determinará si una persona es requerida por la Justicia y rechazar su ingreso al país, poniéndola a disposición de la Justicia para su reconducción a la jurisdicción que la requiera. El sistema aun no será aplicado en el transporte terrestre, particularmente en las terminales de ómnibus, pero García indicó ante una pregunta: "es un proyecto que estamos estudiando". (DyN)

