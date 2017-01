Reclaman por efluentes cloacales en una plazoleta recién construida, en México y San Miguel

Un lector señaló que en la esquina de México y San Miguel construyeron una plazoleta sin haber tomado los recaudos correspondientes. “Es insólito que hayan construido una plazoleta sin haber reparado inicialmente los afluentes cloacales que salen de la propia plazoleta y de toda la esquina. Los desniveles de las calles originan verdaderas piletas donde se embalsa toda el agua cloacal, en una obra que lleva más de cinco meses. Los vehículos desparraman barro para todos lados. Verdaderamente, es una inmundicia”, afirmó el lector.



El abono social y las pocas frecuencias de una línea de ómnibus



Una vecina de Barrio Los Fresnos (Banda Río Salí) denuncia la falta de frecuencias de la línea de ómnibus 129 (afirma que pasan cada 45 minutos). También se queja por la suba del abono social a $ 85, “cuando se dijo vía TV que se mantenía el precio de $ 55”. “Cuando vamos a comprar dichos abonos hacen oídos sordos a nuestros reclamos por el mal estado de unidades y por las frecuencias”, afirmó la lectora. para que no haya alacranes no debe haber suciedad “Todos los días se encuentran alacranes de a decenas en la calle Larrea al 2.500; ya los vecinos no sabemos qué hacer, porque ya se fumigaron las casas, y siguen apareciendo”, reclamó un vecino. Vale recordar que desde las carteras sanitarias nacional y provincial se recordó que la fumigación es un recurso extremo para la erradicación de esas alimañas. Pero que para que no haya alacranes no debe haber suciedad, ni cucarachas.



Advierten sobre hechos de inseguridad en el Camino al Perú



Un lector advirtió que en el Camino al Perú se han sucedido numerosos asaltos en estos días. “Ayer, venía de Villa Carmela, intentaron robarme la moto apuntándome con una arma. Gracias a Dios, me pasé de carril en contramano y aceleré con todo, y así pude salvarme”, relató el motociclista. Pero no sólo eso: añadió que después del susto se dirigió a la comisaría de Cebil Redondo, y que no quisieron tomarle la denuncia “porque no estaba el comisario”. “Por favor, que alguien haga algo para que se patrulle el lugar”, clamó el lector.



Una fuente de agua cloacal de larga data brota en medio de la calle



No es ni la fontana di Trevi, en Roma, ni la fuente de la plaza Independencia. Se la podía encontrar por lo menos hasta ayer, cuando llegó este whatsapp a LA GACETA, en la intersección de las calles Paso de los Andes y Ramírez de Velasco. “Esta fuente de agua cloacal que emerge de la interseccion de calle Paso de los Andes y Ramírez de Velasco es un foco de contaminación de larga data”, aseguró un lector. Y pide que las autoridades “hagan algo”.



Cunden la inseguridad y la oscuridad en áreas del Barrio Sur



Un vecino de Crisóstomo Alvarez y Alberdi pide policías en la zona. “Deriven algunos de los tantos policías que andan en grupos en pleno centro. En nuestro barrio, la falta de policías y la poca o nula iluminación son una atracción para los escapistas”, afirmó el lector.

En la zona sur, un basural que es un atentado a la salud de la gente



En Malabia y Bernabé Aráoz hay un basural en el que se pueden encontrar hasta perros muertos, según la denuncia desesperada de la lectora que envió estas fotos harto elocuentes. “Por favor, esto no se aguanta, es imposible vivir así. Ayer había una montaña de basura y estuve limpiando hasta las 12 de la noche. Pido ayuda a la Municipalidad, porque tengo miedo de que se