Entidades empresariales apoyaron el programa oficial para trasparentar los precios

CONSUMO

En la CAME resaltaron que la medida apunta a beneficiar al pequeño y mediano comercio que no pueden generar los planes de pagos.

Las entidades empresariales del comercio resaltaron el “plan de transparencia de precios al consumidor” que impulsó el Gobierno nacional. La Cámara Argentina de Comercio (CAC) expresó su apoyo a las medidas oficiales; mientras que el secretario de prensa de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), Vicente Lourenzo, dijo que la medida apunta a beneficiar al pequeño y mediano comercio que no puede generar los planes de pago (con financiamiento). Además, observó que un menor precio de contado "puede ser un incentivo para el consumidor".



"Si la perspectiva no es tan inflacionaria empiezan a pensar cuánto me cuesta en cuotas o si me conviene ahorrar y comprarlo en efectivo, siempre y cuando tenga la capacidad de ahorro, que no se está dando en este momento, pero quizás con una recomposición del salario por paritarias o combate de la inflación poder pagar al contado un menor precio puede ser un incentivo para el consumidor", afirmó.



El secretario de Comercio de la Nación, Miguel Braun, sostuvo que de acuerdo con estimaciones del Banco Central, se podría esperar una reducción de precios de entre el 15% y el 20%, al eliminarse el valor del financiamiento que está incluido en los precios.



Al respecto, la titular del Centro de Educación al Consumidor (CEC), Susana Andrada, advirtió sobre la posibilidad de que como consecuencia de la medida, aumenten los precios.



“Es muy probable que aumente el precio con tarjeta porque tenemos unos comerciantes que son de temer, pero en un país en recesión si todavía se quieren hacer los vivos y en vez de bajar el precio lo suben, que después no se quejen", dijo Andrada en diálogo con radio El Mundo de Buenos Aires.



Andrada consideró que con esta resolución lo que se busca es transparentar los precios y que el consumidor a la hora de pagar pueda elegir de forma consciente. “La tramoya y la trampa estaban anterior a esta resolución y esperemos que el empresariado argentino acompañe la medida", argumentó.



Por su parte, el director nacional de Defensa del Consumidor, Fernando Blanco Muiño, consideró que la norma generará competencia entre bancos y financieras, y consideró que con inflación a la baja la medida puede mejorar el mercado.

El Gobierno nacional estableció nuevas normas que regirán para el comercio, con el objetivo de impulsar mayor transparencia en los precios y beneficiar al consumidor.

El Ministerio de Producción nacional informó que, desde el 1 de febrero, “los precios deberán exhibir una opción de pago al contado y los intereses a pagar en cuotas”.“Impulsamos una política de precios transparentes para incentivar la competencia y cuidar a los consumidores. Por eso, lanzamos una nueva normativa que exige diferenciar claramente el precio al contado del precio en cuotas y especificar el costo financiero total de la compra. Se considerará como pago al contado al efectivo, el débito y crédito en un pago y otros medios de pago electrónicos”, dijo la cartera que está a cargo de Francisco Cabrera.“La modalidad de cuotas sin interés creó una distorsión que incorporó el costo financiero al precio inicial del producto. Esta nueva iniciativa va a impedir que los intereses del financiamiento se trasladen a quienes pagan al contado y va transparentar los costos involucrados en los pagos en cuotas. Los consumidores tendrán más información para decidir sobre su compra”, añadió.