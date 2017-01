Piden que se acabe con la matanza de dorados en Santiago del Estero

PREOCUPACIÓN

Pescadores tucumanos y santiagueños reclamaron al gobierno de esa provincia mayores controles a los furtivos.

Pescadores tucumanos y santiagueños se unieron para solicitar a las autoridades de Santiago del Estero que intensifiquen los controles para evitar la matanza de dorados, situación que se registra a lo largo del río Dulce, según acusaron.



El grupo “Adictos a la Pesca” y una agrupación de deportistas de la vecina provincia decidieron juntarse para elaborar el reclamo. “Observamos con tristeza una depredación irracional, sin precedentes en contra de esta especie”, señalaron en el documento que se difundió por las redes sociales.



En Santiago sólo está autorizada la pesca del dorado con devolución. Se tomó esa medida para lograr la recuperación de los dorados, cuya población había sido casi exterminada en los ríos Dulce y Salado. “Los ‘Tigres del Río’, como también se los conocen, son clave en el turismo de las provincias donde habita, ya que son una de las piezas más buscadas por los pescadores de todo el mundo”, explicaron en el documento que dieron a conocer.



Según explicaron, a los dorados los están capturando con redes y “yoyos”, técnicas que son prohibidas. “Desgraciadamente tienen un destino comercial, ya que se lo está ofreciendo hasta por Facebook. Tal es la impunidad y la desvergüenza, así como el desamor por nuestra querida provincia, que hay videos de energúmenos riéndose de los dorados que capturaron”, aseguraron los santiagueños.



Los tucumanos también se sumaron a la lucha de protección a la especie, pero también se mostraron preocupados por las irregularidades a la hora de obtener la licencia de pesca en tierra santiagueña. “Nosotros queremos cumplir con las normas y sacar la licencia anual, pero desde hace ya casi un mes que no lo podemos hacer porque nos dicen que no hay instrucciones. Nos obligan a sacar una licencia provisoria que tiene un valor de $ 70 por tres días, pero no nos dan recibos y el carnet no tiene sello oficial”, dijeron. Además, informaron que esa autorización lleva el sello y la firma del subdirector de Fauna de Santiago, Jorge Goles, cuando este funcionario no se encontraba en el lugar.



Los deportistas destacaron que el año pasado también tuvieron problemas para obtener la licencia. De acuerdo a sus explicaciones, hicieron el depósito bancario como exige la ley, pero en vez de entregarle un carnet, le dieron un folleto firmado por un guardafauna en el que informaban que ese era el “comprobante que debían mostrar por un problema de sistema”.