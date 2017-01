Lali Espósito imitó a Tini Stoessel y generó una guerra 'teen' en las redes

CRUCES

Las seguidores de la ex Violetta explotaron al ver a la actriz con una careta de su ídola.

Una guerra teen se desató en las redes sociales, luego de que Lali Espósito realizara una divertida imitación de Tini Lali, en el nuevo programa de Verónica Lozano en Telefe.

La ex de Mariano Martínez estuvo como invitada al show Cortá por Lozano, y se sometió a un divertido intercambio de roles, por los cuales recibió las caras de Tini, la China Suárez y su novio, el productor musical Santiago Mocorrea.

Sin embargo lo que generó polémica fue cuando Lali se puso la máscara de la ex Violetta. "La estoy rompiendo con la música, toda la vida soñé con hacer esto... Ahora que no soy más 'Vaiolet'...", se burló la ex Casi Ángeles, mientras hablaba con tono suave. "¿Vos te llevás mal con Lali?", le preguntó con picardía Lozano.

"No, me cae re bien, nunca hubo un problema en particular. De mi parte, todo bien", agregó Espósito, todavía en el papel de Stoessel. Y hasta se animó a cantar una canción: "Libre soy, libre soy... Hasta ahí llegué", cerró la imitación y luego le mandó un beso a su colega.

Esta imitación hizo estallar de furia a las fanáticas de Tini, que por Twitter comenzaron a "pegarle" a Lali. "Lali no es alguien que diga algo bueno de Martina. Siempre mete un palito con una sonrisa en la cara" o "Cómo le toma el pelo a Martina... Pena que una actriz tan buena sea tan estúpida", fueron algunos comentarios de las seguidoras de Stoessel.

Por su parte, las fanáticas de Espóstio no se achicaron y salieron a defenser a la actriz. "Pobre Lali, tiene que ponerse esa máscara asquerosa de Tini" o "Como se nota que las fans de Violetta necesita algo para llamar la atención (ya que nadie habla de Tini). Lali fue re buena y divertida", expresaron, reviviendo un duelo teen que seguramente continuará.

Una guerra teen se desató en las redes sociales, luego de que Lali Espósito realizara una divertida imitación de Tini Stoessel, en el nuevo programa de Verónica Lozano en Telefe.

La ex de Mariano Martínez estuvo como invitada al show 'Cortá por Lozano' y se sometió a un divertido intercambio de roles, por lo cual recibió las "caras" de Tini, la China Suárez y su novio, el productor musical Santiago Mocorrea.

Sin embargo lo que generó polémica fue cuando Lali se puso la máscara de la ex Violetta. "La estoy rompiendo con la música, toda la vida soñé con hacer esto... Ahora que no soy más 'Vaiolet'...", se burló la ex Casi Ángeles, mientras hablaba con tono suave. "¿Vos te llevás mal con Lali?", le preguntó con picardía Lozano.

"No, me cae re bien, nunca hubo un problema en particular. De mi parte, todo bien", agregó Espósito, todavía en el papel de Stoessel. Y hasta se animó a cantar una canción: "Libre soy, libre soy... Hasta ahí llegué", cerró la imitación y luego le mandó un beso a su colega.

Esta imitación hizo estallar de furia a las fanáticas de Tini, que por Twitter comenzaron a "pegarle" a Lali. "Lali no es alguien que diga algo bueno de Martina. Siempre mete un palito con una sonrisa en la cara" o "Cómo le toma el pelo a Martina... Pena que una actriz tan buena sea tan estúpida", fueron algunos comentarios de las seguidoras de Stoessel.

Por su parte, las fanáticas de Espóstio no se achicaron y salieron a defender a la actriz. "Pobre Lali, tiene que ponerse esa máscara asquerosa de Tini" o "Como se nota que las fans de Violetta necesita algo para llamar la atención (ya que nadie habla de Tini). Lali fue re buena y divertida", expresaron, reviviendo un duelo teen que seguramente continuará.