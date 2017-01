El Papa recibió a "Terminator"

CELEBRIDADES

Arnold Schwarzenegger fue uno de los que participó, hoy, de la audiencia general en el Vaticano.

VATICANO.- El actor y ex gobernador estadounidense Arnold Schwarzenegger saludó hoy al papa Francisco durante una audiencia general en el Vaticano, informó Radio Vaticano.



Schwarzenegger escuchó atentamente al Sumo Pontífice desde las primeras filas y le dio la mano al finalizar la audiencia.



Previamente se había especulado en los medios con que el ex gobernador de California podía reemplazar al embajador estadounidense Ken Hackett en el Vaticano. Por el momento no hubo una comunicación oficial al respecto.



El actor de "Terminator" protagonizó recientemente una polémica con el nuevo presidente estadounidense, Donald Trump.



El mandatario se había burlado de la baja audiencia que tuvo Schwarzenegger, que desde enero lo sustituye como presentador del reality show "Celebrity Apprentice".



El actor dijo en varias ocasiones antes de las elecciones que no votaría por Trump. (DPA)