El nuevo y provocador tatuaje de Florencia Peña ¡en su cola!

DIOSA

La actriz se paseó con su novio en Mar del Plata y mostró su infartante tattoo.

Florencia Peña sorprendió a todos mientras disfrutaba de las playas de Mar del Plata, al mostrar su nuevo y provocador tatuaje en su cola.

La actriz, que en los últimos tiempos sabe como subir la temperatura de las redes sociales con sus fotos, ahora generó suspiros al pasear con su pareja, Ramiro Ponce de León, por las arenas de la ciudad balnearia, donde mostró su nuevo diseño en un jugado lugar.

"Confieso que me hubiera gustado que no me enganchen todavía, porque no está terminado. Estoy con tan poco tiempo por las grabaciones de Quiero vivir a tu lado que no puedo ni hacerme las uñas. Pero ya falta menos para lucirlo completo, con otra cosa en el otro cachete. El diseño lo busqué bastante. Llevo mucho tiempo con ganas de hacerme un tribal ahí, y hace casi dos meses que lo arranqué en American Tattoo. Está llevando un laburo enorme. Son muchas sesiones, muy dolorosas, de varias horas, pero el resultado es brillante", explicó Flor a la Revista Gente, que además hizo públicas las fotos.

