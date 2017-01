La familia de Cabezas vive "con la amarga sensación de impunidad", dice la hermana del fotógrafo asesinado

20 AÑOS DESPUÉS

Gladys Cabezas apuntó contra la lilbertad condicional del ex policía Gustavo Prellezzo.

BUENOS AIRES.- Gladys Cabezas, hermana del reportero gráfico José Luis Cabezas, asesinado hace 20 años en Pinamar, aseguró hoy que la familia vive "con la amarga sensación de impunidad" al no quedar personas detenidas por el crimen.



En ese sentido, apuntó principalmente contra la libertad condicional al ex policía Gustavo Prellezo, beneficio que recibió hace pocos días, y se preguntó si la Justicia tiene la certeza de que si "elegirá nuevamente o no matar por plata".



"Toda la familia nos encontramos con la amarga sensación de impunidad, porque no hay ninguna persona detenida en un juicio que debió haber sido un precedente", afirmó Gladys Cabezas en declaraciones a radio El Mundo.



La hermana del fotógrafo asesinado en Pinamar el 25 de enero de 1997 recordó que "la Justicia rápidamente encontró a los culpables materiales y al que ideó esto", valoró que "se dio una condena ejemplar" pero lamentó que "sin embargo no la cumplieron, fue toda una fantasía".



"No cumplieron ni siquiera ocho años en la cárcel. Algunos salieron por el 2 por 1, que ni siquiera merecían ese beneficio, y otros salieron porque las cárceles eran muy húmedas y sufrían de asma, entonces les otorgaron la prisión domiciliaria. No está bien", remarcó.



En ese sentido, cuestionó la decisión que tomó la Justicia en diciembre pasado de otorgar la libertad condicional a Prellezo, condenado a cadena perpetua por el crimen del fotógrafo de la revista Noticias.



"Estudiar es un derecho, lo mismo que ir a la Iglesia o estar en familia. Pero ser asesino es una elección. ¿Esa persona elegirá nuevamente o no matar por plata, planear un crimen como lo planeó, pegarle dos tiros en la cabeza a un tipo que quería vivir y era un laburador? Como agravante, era policía. ¿Hay alguna pericia psicológica de ese tipo que tiene un título en la mano y va los domingos a la iglesia? Muchos iban los domingos a misa y tiraban gente desde los aviones", lamentó la mujer.



José Luis Cabezas fue asesinado en la madrugada del 25 de enero en Pinamar, luego de asistir a una fiesta organizada por el empresario Oscar Andreani.



El 2 de febrero de 2000, tras un juicio oral y público, fueron condenados a prisión perpetua Horacio Braga, José Auge, Sergio González y Héctor Retana, integrantes de la banda "Los Horneros", así como Gregorio Ríos, jefe de Seguridad del empresario Alfredo Yabrán (quien se suicidó en 1998 luego de que la Justicia ordenara su detención), y los policías Sergio Camaratta, Aníbal Luna y Gustavo Prellezo.



Sin embargo, por diferentes motivos, ninguno cumplió la pena dispuesta, y el último en ser liberado fue Prellezo, quien ya gozaba de prisión domiciliaria desde 2010. (DYN)