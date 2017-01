A 20 años del crimen de Cabezas, Fopea repudió la libertad de todos los condenados por la Justicia

NO HAY OLVIDO

La organización calificó de "vergonzosa" la decisión de la Cámara de Casación bonaerense, que redujo las sentencias a pepetuidad.

BUENOS AIRES.- El Foro de Periodismo Argentino (Fopea) manifestó su rechazo a las medidas judiciales que permitieron que los asesinos del fotógrafo José Luis Cabezas estén en libertad, habiendo cumplido una mínima parte de sus condenas a perpetua.



"Fopea acompaña a los familiares, compañeros, amigos y colegas de José Luis Cabezas, al cumplirse 20 años de su asesinato, en su incansable reclamo de Justicia frente a la impunidad de su crimen", difundió la organización en un comunicado.



Desde el Foro indicaron: "exigimos que se tengan en cuenta los fallos de las Cortes Supremas de la Provincia de Buenos Aires y de la Nación que anulaban la vergonzosa decisión de la Cámara de Casación bonaerense que redujo las sentencias a perpetuidad y allanó el camino para que los criminales salgan de la cárcel antes de tiempo".



"Ratificamos nuestro compromiso con esta causa que marcó un antes y un después en la historia del periodismo argentino, en un hecho que se constituyó en el peor ataque a la Libertad de Expresión desde el retorno de la democracia en nuestro país. Y alertamos porque estos asesinos en libertad representan una gran amenaza a toda la ciudadanía.



Los hechos

José Luis Cabezas era un reportero gráfico que cubría la temporada de verano en Pinamar para la revista Noticias. Fue secuestrado en la madrugada del 25 de enero de 1997 y trasladado desde Pinamar, por sus sicarios, hasta una cava sobre un camino rural de General Madariaga, provincia de Buenos Aires, donde lo ejecutaron de dos tiros en la nuca y luego prendieron fuego su cuerpo en el interior del automóvil que había rentado la revista.



El 2 de febrero de 2000, en la sentencia del juicio oral por el crimen, la Cámara Penal de Dolores determinó que el asesinato se cometió por orden del empresario Alfredo Yabrán quien se sintió molesto por las fotos que Cabezas le había tomado el año anterior -que le pusieron rostro al enigmático magnate- y por el trabajo investigativo que el equipo periodístico de Noticias en Pinamar hizo sobre él, hasta el momento del asesinato del reportero gráfico. Sin embargo Yabrán, un hombre poderoso vinculado al gobierno de entonces en manos de Carlos Menem, no pudo ser juzgado porque se suicidó el 20 de mayo de 1998, cuando escapaba de la Justicia que buscaba detenerlo como autor intelectual del homicidio del fotógrafo.



En cambio sí fue juzgado y condenado su jefe de custodia, el ex sargento Gregorio Ríos a quien se consideró como instigador del crimen, por orden de su mandante Yabrán. Además del policía bonaerense Gustavo Prellezo, el ejecutor de Cabezas, que junto con los delincuentes comunes de la denominada "Banda de Los Hornos" (integrada por Horacio Braga, Sergio Gustavo González, José Luis Auge y Miguel Retana) fueron los que estuvieron en la escena del crimen. También fueron sentenciados otros dos policías, Aníbal Luna y Sergio Cammarata, quienes hicieron la inteligencia sobre el equipo de Noticias -integrado por Cabezas, junto a su compañero Gabriel Michi- y brindaron logística a los sicarios. Todos ellos recibieron penas de prisión perpetua -los civiles- y de reclusión perpetua -los uniformados-.



En un segundo juicio también fue condenado a perpetua el ex jefe de la comisaría de Pinamar, el comisario Alberto Pedro Gómez, sentenciado por haber liberado la zona para que el crimen se pueda cometer.



Sin embargo, el fallo de Casación mencionado cambió la carátula del expediente y, pese a considerar que los condenados eran los responsables del crimen, sostuvo que la figura que se le debía aplicar era menor a la sostenida en la sentencia del juicio oral y con eso, les redujo las penas. Con el accionar del 2x1 y otros beneficios judiciales, los criminales sólo pasaron entre 8 y 10 años y medio tras las rejas.



"Frente a todo esto desde FOPEA lamentamos que, a 20 años del asesinato de Cabezas ya no quede ninguno de los asesinos en prisión y nos solidarizamos y acompañamos el reclamo de justicia y memoria de la familia de José Luis, de sus compañeros y colegas, y de toda la sociedad argentina", finaliza el comunicado.



El acto central se hará hoy, a las 20, en el monolito de homenaje al fotógrafo en la entrada de Pinamar, bajo los lemas: "No se olviden de Cabezas" y "¡Cabezas, presente!".