Todo con sandía: un menú fresco y rico

COCINA DE VERANO

Dulce, intensa y refrescante. Por estas tres cualidades la sandía es la fruta preferida del verano.

Aunque es rica sola, también podés preparar con ella los más variados platos, no sólo postres, sino también jugos y hasta salsas agridulces. Ramón González, chef del restaurant “Las Cañas” del hotel Catalinas Park preparó cinco opciones para LA GACETA ideales para lucirse con invitados: una tarta para los más golosos, un chudney para acompañar carnes, una ensalada de frutas de fastuosa presentación, un refresco para el brindis y una mermelada para acompañar tus tardes. La sandía además contiene vitaminas (C, A y del complejo B), no engorda y posee propiedades antioxidantes y desinflamatorias.



Canasta frutal







Ingredientes:



1 sandía entera redonda, varias frutas de estación como mango, uvas negras y blancas, durazno, ciruela, cerezas, manzana, etcétera, palillos para decorar; miel de caña, jugo de un limón y vinagre de manzana o de higo.



Preparación:



Una sandía en forma de canasta y extraer toda la pulpa con cuchara hasta que apenas se transparente la parte blanca. Reservar la pulpa. Picar el resto de las frutas. Hacer una base con sandía en láminas para elevar el relleno. Aparte, picar las frutas. Colocar sobre la fruta miel de caña y limón para que no se oxide la fruta. El vinagre de higo o de manzana le dará un toque especial. Mezclar. Decorar con frutas sujetando con los palillos.



Tips:



La sandía debe ser redonda y madura.

Tarta Primavera





Ingredientes:



Un aro pra poder dar forma a la tarta, chantilly vegetal, sandía en láminas, manzana, ciruela, higos en rodajas, semillas de amaranto y durazno.



Preparación:

Tomar un puñado de semillas de amaranto y hacerlas reventar en la sartén (sin aceite) como si fuera pochoclo. Colocar un aro que puede ser el desmontable de una tartera sobre un plato grande. Hacer una base de láminas de sandía dentro del aro. Colocar higos en rodajas, manzanas y ciruelas en láminas. Con manga cubrir toda la tarta con crema chantilly. Esparcir el pororó de amaranto en círculo alrededor de la tarta. En el centro decorar con higos y unos gajos de durazno.



Tips:



Es importante que la crema chantilly sea vegetal porque es mucho más liviana que la que se hace en casa con crema de leche de vaca. La vegetal es industrializada y se vende en comercios.

Para acompañar carnes: mermelada de sandía



Ingredientes:



1 1/2 sandía, 1 kg de azúcar, la piel de un limón y una pizca de esencia de vainilla.



Preparación:



Se corta la sandía en cubos y se echa el azúcar. Se deja macerar la noche anterior. Se pone al fuego y cuando comience a hervir se apaga el fuego y se pone la cáscara del limón rallada y una cucharadita de esencia de vainilla. Se vuelve a revolver en cuchara de madera mientras se pone a fuego lento hasta que se espesa y toma consistencia de mermelada. Se apaga y se deja enfriar.



Tips:



Colocar jugo de limón para que no se cristalice la sandía.



Chutney agridulce





Ingredientes:



1 kg de pulpa de sandía cortada en cubos, 1 pimiento verde cortado en Juliana, 1 trocito de jengibre, 1 cebolla cortada en Juliana, 150 g de pasas de uva negras, 350 g de azúcar, 250 cc de vinagre de manzana, 2 cucharaditas de mostaza, sal a gusto y formar un bouquet garni (ramillete de hierbas aromáticas) y envolverlo en una gasa.



Preparación:



Reunir todos los ingredientes en una cacerola. Cocinar a fuego mediano y revolver en forma permanente. Tirar adentro el bouquet garni hasta que se consiga el gusto deseado. Retirar el atado de hierbas. Cocinar alrededor de 50 minutos hasta conseguir la consistencia deseada.



Tips:



Este chutney sirve para acompañar carnes rojas y pollo, siempre que sea a la parrilla.

Para el brindis: granizado rojo



Ingredientes:



Dados de sandía congelados (sin semilla), almíbar, champagne, cascara de limón, una hojita de albahaca y naranja para decorar.



Preparación:



Hacer un almíbar a punto hilo flojo. Licuar los dados de sandía con el almíbar frío, la ralladura de limón y unas hojitas de albahaca. Opcional: echar un chorrito de champagne u otra bebida. Servir en copas y decorar con rodajas de naranja. Tips:



Servir inmediatamente, súper helado. Se puede usar champagne o algún vino.