Primer café radical del año

DIMES Y DIRETES

Silvia Elías de Pérez y el titular del Plan Belgrano, José Cano, departieron a solas en un bar en lo que fue el puntapié político de este año para ambos.

Dos correligionarios volvieron ayer a verse las caras. Cerca del mediodía, la senadora Silvia Elías de Pérez y el titular del Plan Belgrano, José Cano, departieron a solas en un bar en lo que fue el puntapié político de este año para ambos. El funcionario regresó el domingo de Punta Cana, y la ex legisladora la semana pasada luego de un largo viaje por Orlando y Miami. Según especulaciones del entorno de los dos referentes radicales, el armado electoral de Cambiemos para los comicios de diputado nacional fue uno de los temas de la charla.



Legisladores que se reincorporan.-



El joven parlamentario radical José María Canelada optó por escapar del calor. El opositor partió antes de que finalizara 2016 hacia Europa, y en su periplo en pleno invierno en ese continente recorrió Madrid (España), Lisboa (Portugal), Paris (Francia), Amsterdan (Holanda) y Roma (Italia). Según se supo, regresará en los próximos días a Tucumán. Quien ya retomó a sus funciones es el peronista disidente Alfredo Toscano. El alfarista descansó un par de semanas en la costa atlántica, en el balneario Valeria del Mar. Allí pudo intercalar el descanso con algunas charlas sobre política con Florencio Randazzo, el ex ministro de Transporte de Cristina Kirchner. “El Flaco” había alquilado carpa al lado de la de “Fredy”. Randazzo, en 2014 y principios de 2015, como precandidato a presidente se había apoyado políticamente en Tucumán en la estructura del aún kirchnerista Domingo Amaya, cuyo espacio integraba Toscano, ya como legislador.



Una línea nacional por los “gastos sociales”.-



El legislador porteño del PRO, Francisco Quintana, llegó a la provincia para reunirse con dirigentes locales del macrismo para fortalecer la mesa local de Cambiemos. El búnker elegido para las reuniones fue el salón reservado de un reconocido bar de Laprida y Mendoza. Entre los dirigentes hubo dos legisladores tucumanos: el macrista Luis Brodersen y el radical Eudoro Aráoz. Ambos querían contactares con Quintana para comentarle sobre las denuncias que presentaron en torno al uso y distribución de los llamados “Gastos Sociales” por la Legislatura. Quintana también forma parte del oficialismo al frente de Boca Juniors, junto al presidente xeneize y operador judicial del macrismo, Daniel Angelici; y al vicepresidente tercero, Darío Richarte, ex número dos de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE).