Los Oscar: estas son las nominaciones de la película "La La Land"

NOCHE DE LUJO

Conocé el equipo del film que iguala a Titanic.

Película: la ganadora y ocho de relleno





Si alguien piensa que “La La Land” (foto) puede perder el Oscar a mejor película, que vaya cambiando de idea. De las otro ocho nominadas en este rubro, sólo dos películas ya se vieron en la Argentina: “La llegada” el año pasado, y “Hasta el último hombre” a principios de enero. Mañana llega “La La Land” y en febrero, “Talentos ocultos”, “Un camino a casa” (originalmente “Lion”), “Manchester junto al mar”, “Luz de luna” y “Sin nada que perder”. “Fences” aún no tienen fecha de estreno.



Actor principal: cuesta empinada para viggo





El detallista trabajo de Viggo Mortensen (foto) como el padre de una familia muy especial (lleno de matices) en “Capitán Fantástico” le valió su candidatura como actor protagónico. Enfrente tiene a Ryan Gosling y la avalancha de nominaciones de “La La Land”, quien es el gran candidato, y en el trío de contendientes principales figura Casey Affleck (“Manchester junto al mar”). El drama bélico “Hasta el último hombre” coló a Andrew Garfield y la sorpresa sería Denzel Washington (“Fences”).



Actriz principal: de la número 20 a la primera



Meryl Streep (foto) fue la reina de los Globos de Oro con su discurso contra Donald Trump al retirar una estatuilla honorífica. Ayer, por “Florence Foster Jenkins”, recibió su 20° postulación al Oscar, pero si sube al escenario será como anfitriona. Las miradas se centran en la puja entre Isabelle Huppert (por “Elle”, en su primera candidatura en la Academia) y Emma Stone (“La La Land”), con Natalie Portman (“Jackie”) queriendo terciar. Ruth Negga (“Loving”) completa la lista.



Director: jóvenes o experimentados





La juventud es lo único que le puede jugar en contra a Damien Chazelle (foto) en su puja individual del Oscar a mejor director. La Academia no es proclive a premiar a realizadores de poca edad, y el creador de “La La Land” tiene 32 años. Sus máximos rivales hicieron duros dramas familiares: Barry Jenkins (“Luz de luna”, de 37 años) y Kenneth Lonergan (“Manchester junto al mar”). Completan el quinteto nominado Mel Gibson (“Hasta el último hombre”) y Denis Villeneuve (“La llegada”).



Actriz de reparto: el poder de una minoría





El año pasado, Hollywood le dio la espalda a los artistas de piel negra, lo que generó indignación y boicot a la ceremonia de los Oscar. En este año hay tres mujeres de color entre las mejores actrices de reparto, y probablemente el premio se lo lleve Viola Davis (“Fences”, foto), como en los Globos de Oro. Sus rivales son Naomie Harris (“Luz de luna”), Octavia Spencer (“Talentos ocultos”) y las rubias Nicole Kidman (“Un camino a casa”) y Michelle Williams (“Manchester junto al mar”).



Actor de reparto: el territorio de los dramas





La dureza del Miami de los 80, invadido por la violencia y las drogas mientras un joven asume su homosexualidad, es la idea central de “Luz de luna”, por la cual Mahershala Ali (foto) aspira al premio. Michael Shannon se lo podría arrebatar por su labor como un enfermo terminal en “Animales nocturnos”. Jeff Bridges (podría ganar su segundo Oscar por “Sin nada que perder”), Lucas Hedges (“Manchester junto al mar”) y Dev Patel (“Un camino a casa”) son otros nominados. Todos son dramas.



Filme extranjero: puja entre Suecia y Alemania





En una premiación donde el cine iberoamericano estará ausente, la comedia dramática sueca “A man called Ove” (Suecia -foto-), sobre un hombre que perdió las ganas de vivir y su reacción ante una familia que se muda a su lado, buscará sacarle el Oscar a la mejor película de habla no inglesa a la alemana “Toni Erdman”, que se recorta como la gran postulante. “The salesman” (de Irán); “Tanna” (de Australia) y “Land of mines” (de Dinamarca), completan el listado.



Animación: la competencia de Disney



El mayor estudio de animación del mundo compite contra sí mismo. Disney se apunta con dos productos para seguir reinando en el rubro preferido por los niños. “Zootopia” (foto) y “Moana” (en cartel en Tucumán actualmente) integran la nómina de cinco candidatas. “Kubo y la búsqueda samurai” es la otra apuesta norteamericana. La franco suiza en stop motion “My life as a zucchini” y la gala “The red turtle” (de Michael Dudok, quien ya ganó un Oscar por un corto) son las restantes.



Guión original: una pelea desde el papel









“Manchester junto al mar” (foto) aborda un drama familiar con un adolescente que queda huérfano y su tío que se debe hacer cargo de él. El guión de Kenneth Lonergan compite con el policial “Sin nada que perder”, escrito por Taylor Sheridan; “La langosta”, de los griegos Efthymis Filippou y Yorgos Lanthimos; y “20th Century Women”, de Mike Mills. Pero el favorito es, nuevamente, “La La Land”, guionado por Damien Chazelle. Lonergan, Lanthimos, Mills y Chazelle dirigieron sus filmes.



Guión adaptado: con la ilusión de un consuelo





El guión de “La llegada” (foto) fue firmado por Eric Heisserer. Llevarse el premio sería un consuelo entre las ocho candidaturas que recibió, en especial al no competir con “La La Land” en este rubro. Pero enfrente se levanta “Talentos ocultos”, escrita por Theodore Melfi y Allison Schroeder, sobre la historia de un grupo de mujeres negras que fueron decisivas en la NASA. Luke Davies por “Un camino a casa”; Barry Jenkins con “Luz de luna” y August Wilson con “Fences” ansían el premio.