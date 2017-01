Prendió fuego a la actual pareja de su ex mujer y lo publicó en Facebook

VIOLENCIA

El siniestro destruyó la vivienda y provocó importantes quemaduras en el cuerpo de la ví­ctima, que también tiene comprometidas las vías respiratorias.

PUERTO MADRYN, Chubut.- Un joven quedó hoy en prisión preventiva en la ciudad chubutense de Puerto Madryn como acusado de haberle provocado graves quemaduras a la actual pareja de su ex mujer, al incendiar su casa y publicarlo en Facebook.



Fuentes judiciales informaron que el imputado es Ariel Alejandro Gallegos (27), quien quedó preso ante el peligro de que se fugue o intente entorpecer la investigación por el intento de homicidio de Brian Montero (24).



En una audiencia efectuada esta mañana, la fiscal del caso, Silvana Salazar, le imputó a Gallegos "homicidio doblemente agravado por ser con ensañamiento y con el propósito de causar sufrimiento a una persona con la que se mantiene o ha mantenido una relación en grado de tentativa, en concurso real con hurto simple y coacción".



El hecho ocurrió el domingo a la mañana, cuando Montero estaba durmiendo en su domicilio y, según la acusación, Gallegos ingresó a su casa, se apoderó de su celular y provocó un incendio. Luego de iniciar el fuego, el joven escapó por la calle José Marí­a Rey, según declararon testigos que lo vieron. El siniestro destruyó la vivienda y provocó importantes quemaduras en el cuerpo de la ví­ctima, que también tiene comprometidas las vías respiratorias y esta tarde permanecía internada en terapia intensiva con pronóstico reservado, comunicó Télam.



En tanto, Gallegos utilizó el teléfono celular del damnificado y llamó y envió mensajes de texto a su ex pareja tras provocar el incendio. "Viste puta de mierda te vas a querer matar puta, soy Gallegos"; "escuchá como se prende fuego este puto", y "ni se te ocurra mandarme en cana porque te prendo fuego" son algunos de los mensajes que le envió a su ex pareja. Posteriormente, escribió en el muro de Facebook de la ví­ctima: "ahí­ terminó el piola prendido fuego" y poco después fue detenido por la Policía.



Esta mañana, el imputado fue llevado a los tribunales de Puerto Madryn para la audiencia de apertura de investigación y control de detención ante la jueza Patricia Asaro. Tras el pedido de la fiscal, la magistrada dispuso la continuidad de la medida preventiva por tres meses, en tanto que Gallegos, patrocinado por el defensor público Gastón Ledesma, decidió no declarar.