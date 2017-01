Presentan una ley para limitar la autoridad de Trump en ataques nucleares

OPOSITORES

Si la propuesta se aprobara, el actual presidente de Estados Unidos, necesitaría una declaración de guerra del Congreso antes de ordenar un "primer golpe".

ESTADOS UNIDOS.- Dos legisladores demócratas presentaron hoy una propuesta de ley bicameral para que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, necesite una declaración de guerra del Congreso antes de ordenar un "primer golpe" nuclear, es decir, una ofensiva preventiva sin haber sido atacado antes.



El texto del senador, Edward Markey, y el congresista, Ted Lieu, estipula que el presidente necesita una declaración de guerra del Congreso para lanzar ese tipo de ataque, que permiten la ley y la política militar del país. "El presidente Trump ha sugerido que consideraría lanzar ataques nucleares contra terroristas. Desafortunadamente, al mantener la opción de usar armas nucleares primero (antes de un ataque) en un conflicto, la política estadounidense le otorga ese poder", indicó Markey, de Massachusetts, en un comunicado.



Los dos legisladores se oponen desde hace años a la política estadounidense del "primer golpe" nuclear, que el ex presidente demócrata Barack Obama sopesó modificar, pero nunca llegó a hacerlo. Markey y Lieu ya presentaron la propuesta de ley en septiembre, preocupados por las declaraciones de Trump sobre política nuclear en la campaña, pero ahora consideran que el asunto es más urgente dado que el magnate neoyorquino ya está en la Casa Blanca.



"Es una realidad aterradora que Estados unidos ahora tiene un comandante en jefe que ha demostrado ignorancia sobre la tríada nuclear (división del arsenal atómico de un país en tres componentes), que ha manifestado su deseo de ser 'impredecible' con las armas nucleares y que, como presidente electo, hizo afirmaciones en Twitter sobre un cambio radical de la política nuclear", consideró Lieu, de California, en la nota conjunta.



En un debate de campaña en septiembre, a Trump se le preguntó sobre si lanzaría un "primer golpe" nuclear y afirmó que no lo descartaría. "Ni el presidente Trump, ni ningún otro presidente, debería poder usar armas nucleares a no ser que sea en respuesta a un ataque nuclear", opinó hoy Markey, según informó Télam.



El pasado 22 de diciembre, el entonces presidente electo alarmó al país y al mundo con un mensaje de Twitter: "Estados Unidos debe fortalecer y expandir en gran medida su capacidad nuclear hasta el momento en el que el mundo entre en razón con respecto a las armas nucleares", subrayó Trump, sin mayores explicaciones. Meses antes, durante la campaña, había sugerido que países como Japón y Corea del Sur deberían poder desarrollar sus propias armas nucleares para defenderse a sí mismos.