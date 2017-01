México y EEUU trazarán en Washington la ruta para renegociar Nafta

NUEVA ERA

Ambos países iniciarán mañana los contactos oficiales con la administración de Donald Trump. En las reuniones se incluirán temas como migración y fronteras.

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- El ministro de Relaciones Exteriores de México, Luis Videgaray, dijo hoy que las reuniones que su país tendrá desde mañana en Washington con el Gobierno de Donald Trump permitirán establecer tiempos y procedimientos para la renegociación comercial.



México iniciará mañana los contactos oficiales con la administración del nuevo presidente estadounidense, que quiere modificar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (Nafta o TLCAN, en español) de 1994. Videgaray y el ministro de Economía, Ildefonso Guajardo, viajarán a Washington para dos días de reuniones que incluirán temas como migración y fronteras, antes de un encuentro entre presidentes que se hará el 31 de enero.



"Nada habrá de estar por encima del interés de México y de los mexicanos", dijo Videgaray, después de que Trump manejó un discurso hostil hacia México y lanzó el lema "America First" (Estados Unidos primero). "Cualquier acuerdo que se proponga que lastime o vulnere el interés económico, social de México o que lastime la dignidad de la Nación, por supuesto será inaceptable", dijo Videgaray a periodistas, según informó la agencia Dpa.

Videgaray descartó que las gestiones iniciales vayan a llevar a grandes anuncios. "Tenemos que tener expectativas razonables. Son las primeras reuniones. Sabemos que en estos días no habrán de definirse decisiones concretas", señaló.



En una entrevista con Televisa, Guajardo había afirmado antes que en las negociaciones hay "clarísimas líneas rojas" que su país no permitirá que se traspasen, como la exigencia de que México pague por el muro que Trump pretende construir en la frontera. "Hay clarísimas líneas rojas que se tienen que pintar desde el principio", dijo Guajardo en una entrevista con la cadena televisiva Televisa. "Lo que ellos hagan o dejen de hacer de su lado de la frontera es muy su problema. Obviamente nunca con dinero presupuestal de los mexicanos".



El ministro de Economía mexicano, confió en que el viaje a Washington ayude a mandar señales de tranquilidad a los mercados con una "clara definición de cuál va a ser el camino para la modernización del acuerdo". "Nos tiene que ayudar mejorar las expectativas y la incertidumbre que el mercado financiero y cambiario han presentado", dijo. "Lo que esperemos que genere una mayor certidumbre son los mensajes y los mandatos".



Guajardo, que hace dos décadas fue uno de los negociadores del Nafta, afirmó que también en la renegociación del acuerdo hay un límite. "Este tratado tiene que llegar con una estrategia donde todos ganen. Es imposible 'venderlo' aquí en casa si no hay claros beneficios para México", afirmó. "Si vamos a ir por algo que sea menos que lo que tenemos, pues no tiene sentido quedarnos". No obstante, Videgaray señaló que mantener el acuerdo es importante para su país porque la terminación tendría un alto costo.

México, manda el 80 % de sus exportaciones a Estados Unidos y el intercambio bilateral asciende a U$S 500.000 millones anuales. Además busca que la renegociación del Nafta sea trilateral, incluyendo a Canadá -el tercer socio del pacto- y no se convierta en un asunto bilateral entre México y Estados Unidos.



En los últimos meses la cotización del peso frente al dólar presentó una gran volatilidad ante las dudas de cuál será el curso que tomará la política comercial de Estados Unidos. El peso se depreció en el último año cerca del 20 % frente al dólar por este y otros factores, como la caída de los precios internacionales del petróleo.