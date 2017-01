La esposa de Lula fue internada por un derrame cerebral

PROBLEMAS DE SALUD

Un portavoz del hospital en el que se encuentra Marisa Leticia Rocco, confirmó que el ex presidente está junto a ella "desde el primer momento de la hospitalización".

La esposa del ex presidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva, Marisa Leticia Rocco, fue internada hoy en San Pablo tras sufrir un derrame cerebral, confirmó el hospital Sirio Libanés.



Marisa Leticia, como se conoce a la ex primera dama del país, llegó al establecimiento esta tarde y fue alojada en una sala de emergencias, dijeron a EFE fuentes del centro médico. Un portavoz del Instituto informó que el ex jefe de Estado se encuentra junto a su mujer "desde el primer momento de la hospitalización", comunicó Télam.



Marisa Leticia, de 66 años, es la segunda esposa de Lula y fue primera dama entre el 2003 y el 2010.