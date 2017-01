El freno de Trump al limón puede incidir en negociaciones con otros mercados externos

EFECTOS

En el Gobierno nacional consideraron que la medida tendría consecuencias directas, ya que otros países toman como referencia la política sanitaria norteamericana.

La decisión adoptada por el presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, de demorar la autorización de ingreso de los limones tucumanos tiene otros efectos, y más indirectos. Tanto el ministro de Agroindustria, Ricardo Buryaile, y la secretaria de Mercados Agroindustriales de esa cartera, Marisa Bircher, consideraron que esa medida puede derivar también en un retraso en el acceso a otros mercados externos.



El valor de la exportación citrícola hacia el país norteamericano prevista era de hasta U$S 50 millones, según el Gobierno. En esa línea, el ministro afirmó que hay países que toman como referencia la política sanitaria de Estados Unidos, lo que resalta la importancia de estar habilitado para exportar a esa plaza.



“México es distinto, pero está casi condicionado: si se exporta a EEUU se puede exportar a México carne, semen bovino, embriones”, agregó Buryaile en declaraciones formuladas a radio Nacional y FM Con Vos de Buenos Aires.



El funcionario, de todos modos, quitó relevancia a la postergación determinada por Trump. Recordó que la misma medida de revisar lo actuado por gobiernos anteriores fue adoptada al asumir los presidentes George Bush (h) y Barack Obama, y confió en que todo está encaminado en lo que respecta a los limones argentinos.



Bircher, a su vez, advirtió que si se retrasa la apertura de Estados Unidos se dilatan otros mercados, pero por ahora sólo se postergó hasta el 25 de marzo la autorización que EEUU iba a formalizar el 23 de este mes.



“La Argentina cumplió con todo el proceso formal y de visitas de técnicos estadounidenses a campos de Tucumán, así que desde el punto de vista sanitario y técnico no hay ningún temor: estamos tranquilos porque no hay nada que falte en este proceso”, dijo la funcionaria.



“No medimos tanto la apertura de Estados Unidos desde el punto de vista económico, sino por la institucionalidad que da el sector, ya que injustamente se han cerrado otros mercados por la norma (de Trump), como es el caso de México”, agregó.



La gencia Télam consignó que la Argentina exportó jugo de limón a Estados Unidos por u$s 57 millones, un 12,6% del total de u$s 455 millones que nuestro país vendió a nivel externo (por jugo y limones) en los primeros once meses de 2016, de acuerdo a los últimos datos oficiales disponibles, según la consultora Abeceb.