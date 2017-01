"En este país no trabaja nadie", dijo Carrió sobre la eliminación de los feriados "puente"

POLÉMICA

La diputada consideró que está bien haber hecho movibles fechas sensibles como el 24 de marzo o el 2 de abril.

BUENOS AIRES.- La diputada Elisa Carrió defendió enfáticamente el decreto de necesidad y urgencia que cambió el régimen de feriados nacionales y eliminó los denominados "puente", al quejarse de que "en este país no trabaja nadie".



"Lo de los feriados me parece bárbaro, la gente tiene que trabajar más porque en este país no trabaja nadie", subrayó Carrió al ser consultada sobre los cambios en feriados decretados por el presidente Mauricio Macri al salir de los tribunales federales de Comodoro Py.



El jefe de Estado eliminó los dos feriados puente anuales que fueron creados para fomentar la industria turística, además de que hizo "movibles" algunas fechas sensibles como el 24 de marzo, cuando se recuerdan a las víctimas del golpe militar de 1976, y el 2 de abril, por el Día del Veterano de la Guerra de Malvinas.



Además hubo malestar de las autoridades santafesinas porque será transferible también el 20 de junio, cuando se recuerda el fallecimiento del general Manuel Belgrano creador de la Bandera Nacional.



Sectores turísticos han manifestado su rechazo a las modificaciones en el calendario de los feriados nacionales dictado por la Casa Rosada. (DYN)