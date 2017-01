Kiara Acosta, la modelo trans de 'Despedida de Solteros'

¿NUEVA FAMOSA?

La joven de 18 años contó su historia en el nuevo reality de Telefe.

“Despedida de soltero” es el nuevo reality de Telefé, que mostrará el día a día de 12 parejas que vivirán separadas en dos casas durante 100 días y por supuesto, tendrán que convivir mezclados, por lo que la fidelidad sera puesta a prueba en la "despedida de solteros más larga de la historia".

En el show conducido por Marley y Carina Zampini, se destacó la participación figura de Kiara Acosta, una youtuber y modelo trans de 18 años que contó su particular historia por YouTube.

“Desde que empecé a tomar conciencia de mí misma, desde que tenía 4 o 5 años, ya me vestía de mujer, con pollerita, usaba tacos de mi abuela o mi tía”, confesó Kiara, a lo que agregó: “Era algo normal para mí, me sentía bien conmigo misma haciendo eso”, agregó la joven de 18 años. “En los jardines les decían a mis papás que yo era muy aislada y no hablaba con nadie. Me sentía frustrada, no sabía cómo explicar que no quería me vistieran más como un hombre, que no me llamaran más así”.

“Soy una chica como cualquier otra, pero que nació diferente, nací con un órgano que no es femenino. Yo soy mujer y me siento mujer”, explicó la joven que es muy activa en las redes sociales, donde conquista a todos con sus fotos.

“Despedida de soltero” es el nuevo reality de Telefe, que mostrará el día a día de 12 parejas que vivirán separadas en dos casas durante 100 días y por supuesto, tendrán que convivir mezclados, por lo que la fidelidad sera puesta a prueba en la "despedida de solteros más larga de la historia".

En el show conducido por Marley y Carina Zampini, se destacó la participación figura de Kiara Acosta, una youtuber y modelo trans de 18 años que contó su particular historia.

“Desde que empecé a tomar conciencia de mí misma, desde que tenía 4 o 5 años, ya me vestía de mujer, con pollerita, usaba tacos de mi abuela o mi tía”, confesó Kiara, a lo que agregó: “Era algo normal para mí, me sentía bien conmigo misma haciendo eso. En los jardines les decían a mis papás que yo era muy aislada y no hablaba con nadie. Me sentía frustrada, no sabía cómo explicar que no quería me vistieran más como un hombre, que no me llamaran más así”.

“Soy una chica como cualquier otra, pero que nació diferente, nací con un órgano que no es femenino. Yo soy mujer y me siento mujer”, explicó la joven que es muy activa en las redes sociales, donde conquista a todos con sus fotos.

Una foto publicada por Kiara Acosta (@kiaraacostaok) el 23 de Ene de 2017 a la(s) 5:07 PST





Una foto publicada por Kiara Acosta (@kiaraacostaok) el 11 de Oct de 2016 a la(s) 3:41 PDT