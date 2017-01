"Ni Una Menos" se sumará a un paro internacional de mujeres

EN MARCHA CONTRA EL MACHISMO

Será el 8 de marzo e incluirá una movilización; varios países europeos y de América latina también harán protestas.

BUENOS AIRES.- El movimiento Ni Una Menos se sumarán al Paro Internacional de Mujeres que se realizará el 8 de marzo con un cese de actividades por cinco horas y una movilización desde Plaza de Mayo al Congreso contra las desigualdades y la violencia de género.



La periodista Marta Dillon, activista feminista e integrante del Ni Una Menos dijo que, tras el primer paro nacional de mujeres realizado el 19 de octubre pasado, el objetivo es alejar definitivamente el Día Internacional de la Mujer "del regalo de flores y de la conmemoración vacía" para transformarlo en un día de protesta a nivel mundial.



"Las desigualdades y la violencia que sufrimos las mujeres son estructurales y globales -dijo-. Las mujeres tenemos una jornada laboral que tiene tres horas más, que se destinan a las tareas de cuidado de personas mayores y niños, así como las tareas domésticas".



Al repasar las razones para parar, Dillon llamó la atención acerca de la trama económica y las desigualdades que subyacen detrás de la violencia femicida, lo que "no quiere decir es que todas vayamos a ser víctimas".



"Pero cuando un grupo mayoritario como somos las mujeres son menospreciadas de tal modo en el sentido de que ganamos menos que los varones, que tenemos los trabajos más precarizados, que cuando hay pobreza es femenina sobre todo; el mensaje que se está dando es que valemos menos y eso es lo que nosotras queremos revertir", dijo.



La adhesión al paro internacional se organiza en sintonía con grupos feministas de Alemania, Brasil, Chile, Corea del Sur, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Escocia, Honduras, Irlanda del Norte, República de Irlanda, Israel, Italia, México, Nicaragua, Perú, Polonia, Rusia, Suecia, Turquía y Uruguay. También con el colectivo que llamó a marchar contra las políticas discriminatorias del nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el 21 de enero.



"Seguimos reclamando el patrocinio jurídico gratuito para mujeres víctimas de violencia de género, que se transformó en ley, pero no es una realidad; se decía que iba a haber pulseras electrónicas para controlar a los agresores y por ahora es sólo una prueba piloto que se hace en unas pocas provincias, no es un plan federal. Además, creemos que el presupuesto que tiene asignada la Consejo Nacional de las Mujeres no es suficiente y la ley de educación sexual integral que pedíamos se cumpliera en 2015 sigue intacta".



En 2017, Ni Una Menos también buscará introducir en la agenda pública los tipos de violencia de género menos conocidos (con respecto a los golpes o los femicidios), pero más frecuentes: la violencia simbólica, sexual, obstétrica, institucional, entre otras, tipificadas en la ley de prevención integral de la violencia contra la mujer.



Algunas de las consignas de la convocatoria, para difundir por las redes sociales son: #NosotrasParamos, #EstamosParaNosotras, #VivasNosQueremos #NiUnaMenos, o a través de la cuenta @ColectivoNUM.



La campaña #EstamosParaNosotras promueve el uso de una cinta negra ("como color de luto y lucha") para transmitir apoyo entre mujeres.



La información sobre la organización del paro y la marcha puede seguirse desde la página web del colectivo.