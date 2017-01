Cuatro policías le regalaron zapatillas a una mujer que vive en la calle

POR LAS REDES

Los efectivos le entregaron mercadería a la anciana que junta botellas en inmediaciones de avenida Francisco de Aguirre y Rivadavia.

"Me pareció un hermoso gesto de los policías y por eso me detuvo a registrar el momento", fueron las palabras de Priscila Farías (33), la vecina que fotografió el instante en el que un grupo de efectivos entregándole un calzados y mercadería a una mujer en situación de calle, en las inmediaciones de avenida Francisco de Aguirre y Rivadavia.

Farías comentó que la imagen fue tomada ayer por la mañana. "Me emocionó lo que estaba viendo. Los efectivos le dieron frutas y verduras; luego uno de ellos se acercó al patrullero y sacó un par de zapatillas. Hay tantos policías en las calles mal educados pero esto me alegro el día", comentó Farías a través de las redes sociales.

La foto se viralizó a través de Facebook, donde fue compartida más de 2.000 veces, sumó más de 5.000 'likes' y comentarios destacando la obra de los miembros de la fuerza.

