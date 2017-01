Cristina Caamaño calificó de gravísima la filtración del audio de la ex Presidenta

DECLARACIONES

"Si hubo una orden judicial para la escucha, es gravísimo. Y si no la hubiese, es más grave aún", dijo la fiscal federal.

BUENOS AIRES.- La fiscal federal Cristina Caamaño advirtió hoy que es "gravísimo" que se haya filtrado el audio de una escucha judicial a la expresidenta Cristina Fernández y vinculó el hecho a que nuevamente actúan agentes de la ex SIDE.

"Si hubo una orden judicial para la escucha, es gravísimo. Y si no la hubiese, es más grave aún. En lugar de denunciar a la ex Presidenta porque dice malas palabras, lo que habría que hacer es investigar cómo es que se filtró, porque si no, estamos todos expuestos, en peligro a ese tipo de maniobras ilegales", aseguró.

En declaraciones a radio Metro, la fiscal, que tras la creación de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) en 2015 tuvo a su cargo el Departamento de Intercepción y Captación de las Comunicaciones (DICOM), resaltó que durante su gestión "no hubo ninguna filtración porque había un control muy estricto", y puso el foco en el juez Ariel Lijo, quien ordenó la escucha a Cristina Fernández.

Asimismo, Caamaño recordó que quien está al frente de la Dirección de Captación de Comunicaciones del Poder Judicial es Juan Tomás Rodríguez Ponte, quien fuera secretario del juez Lijo. "Son ellos los que tienen que dar una explicación, pero además, tienen que investigar cómo se realizó esta filtración. Con todo en contra, nosotros jamás tuvimos una filtración", añadió.

"Caer nuevamente en la AFI es caer en la SIDE, porque no cambió el personal. Se puso a gente dirigiendo y en ese momento funcionó bien, pero los que estaban más abajo no dejaban de ser los servicios de inteligencia de la SIDE, y ahí puede haber filtraciones de todo tipo", concluyó. (DyN)

