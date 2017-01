El gobierno británico debe pedir permiso al Parlamento para activar su salida de la UE

CONSULTA

El tribunal superior del Reino Unido dictaminó que la Primera Ministra debe aguardar el fallo de los diputados para empezar con el Brexit.

R.UNIDO-BREXIT/ El gobierno británico deberá pedir permiso al Parlamento para activar su salida de la UE

SIN041 (SIN041)

Prioridad: Rutina Categoria: MUNDO Fecha : 24 de enero Palabras : 00245

Destino : TOD

R.UNIDO-BREXIT/

El gobierno británico deberá pedir permiso al Parlamento para activar su salida de la UE

La Corte Suprema británica dictaminó hoy, por ocho votos contra tres, que sin consulta al Parlamento el gobierno de Theresa May no podrá invocar el artículo 50 que habilita la activación del Brexit, pero el ejecutivo conservador aseguró que el fallo no modificará la situación, y el proceso empezará en marzo.

Con esta decisión, la máxima instancia judicial británica rechazó el recurso que había presentado el gobierno contra un fallo anterior que lo obligaba a consultar a los diputados antes de invocar el decisivo artículo del Tratado de Lisboa, que inicia las negociaciones sobre la retirada de un país del bloque comunitario.

La definición de la Suprema Corte sostiene otra, de un tribunal de alzada, que fue apelada por el ejecutivo, cuyo representante legal se mostró "decepcionado" aunque cumplirá "lo necesario" para llevar adelante la separación del Reino Unido con respecto a la Unión Europea (UE).

Según el fallo, además, no corresponde la intervención del Parlamento de Escocia, ni de las asambleas de Gales e Irlanda del Norte, informó la BBC.

Se espera para el día de hoy una declaración del ministro para el Brexit, David Davis, ante los miembros del Parlamento Británico. Los conservadores tienen mayoría en el Parlamento, y el líder laborista, Jeremy Corbyn, aseguró, una vez conocido el fallo, que "no frustrará el procedimiento para invocar el artículo 50".

El dirigente liberal demócrata Tim Farron señaló que su partido buscará un segundo referéndum en torno al acuerdo final al que llegue Londres con la Unión Europea. (Télam)

LONDRES, Inglaterra.- La Corte Suprema británica dictaminó hoy, por ocho votos contra tres, que sin consulta al Parlamento el gobierno de Theresa May no podrá invocar el artículo 50 que habilita la activación del Brexit, pero el ejecutivo conservador aseguró que el fallo no modificará la situación, y el proceso empezará en marzo.Con esta decisión, la máxima instancia judicial británica rechazó el recurso que había presentado el gobierno contra un fallo anterior que lo obligaba a consultar a los diputados antes de invocar el decisivo artículo del Tratado de Lisboa, que inicia las negociaciones sobre la retirada de un país del bloque comunitario.La definición de la Suprema Corte sostiene otra, de un tribunal de alzada, que fue apelada por el ejecutivo, cuyo representante legal se mostró "decepcionado" aunque cumplirá "lo necesario" para llevar adelante la separación del Reino Unido con respecto a la Unión Europea (UE).Según el fallo, además, no corresponde la intervención del Parlamento de Escocia, ni de las asambleas de Gales e Irlanda del Norte, informó la BBC.Se espera para el día de hoy una declaración del ministro para el Brexit, David Davis, ante los miembros del Parlamento Británico. Los conservadores tienen mayoría en el Parlamento, y el líder laborista, Jeremy Corbyn, aseguró, una vez conocido el fallo, que "no frustrará el procedimiento para invocar el artículo 50".El dirigente liberal demócrata Tim Farron señaló que su partido buscará un segundo referéndum en torno al acuerdo final al que llegue Londres con la Unión Europea. (Télam)