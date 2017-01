Luego de la pelea con Fede Bal, Julia Mengolini se cruzó con Laurita Fernández

ESCÁNDALO

La bailarina le puso un freno a la periodista que trató de violento al hijo de Carmen Barbieri.

"Para enamorarme no necesito tu consentimiento", escribió Federico Bal en su cuenta de Twitter y fue suficiente para generar una nueva polémica. La periodista Julia Mengolini fue con los tapones de punta contra el hijo de Carmen Barbieri y lo trató de violento.

Luego del cruce en las redes sociales, Mengolini estuvo en el programa "Los Ángeles de la Mañana" y habló sobre su cuestionamiento al actor: "lo de Fede Bal no me importa en términos particulares, sino que sería un caso testigo. En Argentina somos testigos de ciertos comportamientos de él que se naturalizan y los tomamos como románticos. Cuidado porque los celos son nocivos siempre y pueden terminar muy mal".

"No está bien pasar por alto el consentimiento de la otra. Pero justo dicho por él tiene una simbología detrás a la que hay que prestarle atención. Está la causa con Barbie Vélez donde hay un peritaje y un montón de expresiones. El tipo persigue a una chica que no le da bola. El mensaje no es bueno", aseguró la ex de Fito Páez.

Sin embargo, en el programa también estaba Laurita Fernández, la mujer a la que Bal le habría dirigido el tuit. La rubia no se bancó que hablaran mal de su compañero de baile y le respondió a Mengolini. "Lo conozco a él, sé cómo es conmigo. Siempre fue buena persona, sin querer nada a cambio. No me persigue Fede. Más allá de si es recíproco o no, no me siento invadida", dijo Laurita poniéndole un freno a las declaraciones de la periodista.

@balfederico el tema es que lo digas vos... No importa a quien cites. — Julia Mengolini (@juliamengo) 22 de enero de 2017

