Cristina y Parrilli respondieron: "las escuchas son espionaje sobre la ex presidenta"

INVESTIGACIÓN

El ex titular de la AFI calificó de ilegal la divulgación de las escuchas telefónicas con la ex mandataria.

A través de la redes sociales, la ex presidenta Cristina Fernández y el ex titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Oscar Parrilli, salieron al cruce del pedido de investigación para determinar si "armaron" causas judiciales contra el ex jefe de inteligencia Antonio "Jaime" Stiuso, basado en una escucha telefónica.



La ex mandataria repitió en su cuenta de Twitter una declaración de Parrilli publicada en Facebook, en la que afirmó que las escuchas realizadas sobre conversaciones que mantuvo con Fernández "no son para buscar la verdad en ninguna causa judicial sino que son espionaje sobre la ex presidenta".



El ex jefe de los espías emitió un comunicado de prensa en el que calificó como "ilegal" la divulgación de las escuchas, por las que responsabilizó al presidente Mauricio Macri y a distintos actores del Poder Judicial por el episodio.



"La escuchas no tienen por objetivo buscar la verdad en ninguna causa judicial, sino pura y expresamente realizar un espionaje político sobre la ex presidenta Cristina Fernandez de Kirchner", aseguró Parrilli.



Las escuchas "fueron realizadas entre el mes de junio y septiembre del año pasado, precisamente cuando (Fernández) retoma reuniones y actividades políticas en la Capital y Gran Buenos", destacó el ex funcionario.



"Este escandaloso espionaje político sobre la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, sin duda la principal dirigente política de la oposición, está siendo realizado por expresas directivas del presidente Macri", sostuvo el ex titular de la AFI.



Las conversaciones entre Parrilli y la ex presidenta fueron difundidas hoy por radio La Red luego de que el fiscal Guillermo Marijuan presentara una denuncia para que se investigara si el gobierno anterior armó causas judiciales contra el espía Antonio "Jaime" Stiuso.



Parrilli sostuvo que de la supuesta operación en contra de la ex mandataria participaron ex agentes de Inteligencia con “complicidad de jueces federales, que utilizan causas judiciales truchas o pre-causas para justificar intervenciones telefónicas de dirigentes opositores".



"La divulgación y la entrega a medios periodísticos de manera ilegal de dichas conversaciones son responsabilidad exclusiva de quienes tienen el deber de su custodia: la Corte suprema de Justicia en cabeza de su Presidente Ricardo Lorenzetti, el titular de la AFI Gustavo Arribas, el juez de Comodoro Py Ariel Lijo y el fiscal Guillermo Marijuan, a quienes hago responsable penalmente y contra quienes accionaré judicialmente", sostuvo Parrilli.



Las escuchas fueron realizadas en el marco de una causa en la que intervienen Lijo y Marijuan en la que Parrilli es investigado por el presunto delito de encubrimiento del empresario detenido Ibar Pérez Corradi, consignó Télam.