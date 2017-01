Se recuperó de un trastorno alimenticio y ahora recibe despiadadas críticas

EJEMPLO

Courtney Black llegó a pesar 42 kilos, pero gracias a un proceso de transformación logró salvar su vida.

Una joven es toda una sensasión en las redes sociales, al mostrar el proceso de transformación al cual se sometió para recuperarse de una trastorno alimenticio que puso en riesgo su vida.

Pesando solo 42, esta modelo decidió darle un giro a su manera de vivir y así recuperar su cuerpo, algo que muestra en las redes sociales donde se convirtió en ejemplo luego de contar el antes y el después.

"En un día típico, me levantaría a las 5 a. m. e iría al gimnasio antes del trabajo para una sesión de una hora. Correría unas 8 millas y luego más ejercicios de abdominales", explicó la mujer en su cuenta de Instagram en la que más de 135 mil fans la siguen.

"Al almuerzo, iba al gimnasio de nuevo por otra hora de ejercicios cardios. Evitaría la cena con sólo un snack o una manzana o un yogur de bajas calorías si estuviera desesperadamente hambrienta. Honestamente, no sé cómo tenía la energía para hacer tanto ejercicio con una dieta tan pobre. Creía que no estaba lo suficientemente flaca", explicó.

Sin embargo, a pesar de su mensaje lleno de esperanza, la joven recibe crueles mensajes en los post que publica, donde sus seguidores expresan que antes se veía mejor.

A pesar de la crueldad de algunas palabras, Courtney hace frente a esta negatividad con mucha actitud."Puede ser doloroso cuando la gente me dice que me veía mejor antes, cuando estaba peligrosamente bajo mi peso y mis huesos eran visibles. Por supuesto que me molesta a veces lo que la gente dice. Pero sé que para mantenerme motivada y ayudar a otros, no puedo dejar que los acosadores online me detengan", aseguró.

Una joven es toda una sensación en las redes sociales, al mostrar el proceso de transformación al cual se sometió para recuperarse de una trastorno alimenticio que puso en riesgo su vida.

Pesando solo 42, esta modelo decidió darle un giro a su manera de vivir y así recuperar su cuerpo, algo que muestra en las redes sociales donde se convirtió en ejemplo, luego de contar el antes y el después.

"En un día típico, me levantaría a las 5 a. m. e iría al gimnasio antes del trabajo para una sesión de una hora. Correría unas 8 millas y luego más ejercicios de abdominales", explicó la mujer en su cuenta de Instagram en la que más de 135 mil fans la siguen.

"Al almuerzo, iba al gimnasio de nuevo por otra hora de ejercicios cardios. Evitaría la cena con sólo un snack o una manzana o un yogur de bajas calorías si estuviera desesperadamente hambrienta. Honestamente, no sé cómo tenía la energía para hacer tanto ejercicio con una dieta tan pobre. Creía que no estaba lo suficientemente flaca", explicó.

Sin embargo, a pesar de su mensaje lleno de esperanza, la joven recibe crueles mensajes en los post que publica, donde sus seguidores expresan que antes se veía mejor.

A pesar de la crueldad de algunas palabras, Courtney hace frente a esta negatividad con mucha actitud. "Puede ser doloroso cuando la gente me dice que me veía mejor antes, cuando estaba peligrosamente bajo mi peso y mis huesos eran visibles. Por supuesto que me molesta a veces lo que la gente dice. Pero sé que para mantenerme motivada y ayudar a otros, no puedo dejar que los acosadores online me detengan", aseguró.

Un vídeo publicado por Courtney Black-PersonalTrainer (@courtneydblack) el 13 de Ene de 2017 a la(s) 5:24 PST





Una foto publicada por Courtney Black-PersonalTrainer (@courtneydblack) el 18 de Ene de 2017 a la(s) 8:47 PST