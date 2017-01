Escucha telefónica: Casanello investigará si Cristina Fernández le "armó" causas penales a Stiuso

La denuncia contra la ex presidenta recayó sobre el magistrado, quien también investiga a Cristina por la "ruta del dinero K".

El juez federal Sebastián Casanello se ocupará de la denuncia contra la ex presidenta Cristina Fernández, basada en una escucha telefónica, para determinar si ordenó "armar" causas judiciales contra el ex jefe de inteligencia Antonio "Jaime" Stiuso.



Por ahora ni la ex presidenta ni sus allegados salieron a hablar de la denuncia ni de la conversación que desató la polémica entre Fernández y el ex jefe de la ex SIDE Oscar Parrilli, consignó la agencia DyN.



En el sorteo de causas realizado hoy en la Cámara Federal, la número 894/2017 recayó en el Juzgado Federal N° 7 de Casanello, el magistrado que investiga la llamada "ruta del dinero K", causa en donde el fiscal Guillermo Marijuan imputó a la ex presidenta.



En el marco de esa causa se denunció que Casanello habría visitado la Quinta de Olivos, pero uno de los testigos terminó imputado por falso testimonio y los presuntos protagonistas de esa reunión desmintieron la visita.



Tanto Casanello como el fiscal Franco Picardi, el hombre del Ministerio Público al que le tocará intervenir, se encuentran de licencia durante la feria judicial de enero.



El reemplazante de Casanello durante estos días de enero es el juez Ariel Lijo, el mismo que ordenó las escuchas sobre el teléfono del ex jefe de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) Oscar Parrilli, en el marco de una causa donde se busca saber si se activó o no la búsqueda del supuesto narcotraficante Ibar Pérez Corradi en medio de las últimas elecciones.



Fuentes judiciales indicaron a DyN que no se habilitará la feria judicial para analizar el caso, por lo que habrá que esperar hasta febrero para la ratificación de la denuncia y el dictamen fiscal para impulsar o no la investigación.



Fue el fiscal Marijuan, quien el viernes pasado impulsó la denuncia contra la ex jefa de Estado por figuras como "abuso de autoridad, violación de deberes de funcionario público y falsa denuncia", y el juez Lijo envió hoy el expediente a la Cámara Federal sin caratular el hecho ("averiguación de delito", se indicó).



La conversación fue difundida hoy a través de radio La Red y se escucha a Cristina Fernández decir: "Empezá a buscar todas las causas que le armamos...No que le armamos, que denunciamos a Stiuso". Y en la charla puede oírse que Parrilli confirma la retractación de la ex jefa de Estado al comentar: "Que lo denunciamos, en ocho causas tiene denuncias, sí, las tengo todas".



Fernández le aclaró en esa comunicación a su colaborador que lo llamaba por la entrevista que el 11 de julio del año pasado el diario “La Nación” publicó con Stiuso y la ex presidente reaccionó comentando: "A este tipo hay matarlo, es un caradura".



En esa entrevista, Stiuso decía que Cristina Fernández era una "mujer loca" que "ya no tiene poder" y sobre el ex jefe de la AFI sostenía que "Parrilli es un payaso, no podía manejar nada". "Los Kirchner no utilizaban la SIDE porque tenían sus servicios paralelos, con gente que investigaba para ellos y les armaba sus propios carpetazos", agregó el ex espía.