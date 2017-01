Buryaile, sobre la restricción en EEUU: "no es contra Argentina, no es contra los limones”

MEDIDA

El ministro de Agroindustria consideró que el procedimiento de entrada de los cítricos argentinos seguirá "su curso" hacia la autorización definitiva.

“En primer lugar, no es una medida contra Argentina, es una resolución que dicta el gobierno del presidente (Donald) Trump para todas las resulociones que se hayan publicado en el boletín oficial. No es contra Argentina, no es contra los limones”, remarcó Ricardo Buryaile. El ministro de Agroindustria nacional consideró que la suspensión de la importación del limón tucumano en Estados Unidos es una determinación “normal” y confía en que el proceso “seguirá su curso” hasta la autorización definitiva del gobierno norteamericano.



“Normalmente, cuando un gobierno asume, lo primero que hace es ‘parar la pelota’. Lo hemos hecho nosotros (por la administración de Mauricio Macri). Lo han hecho otros gobiernos; hasta el mismo presidente (Barack) Obama en 2009 tomó la misma determinación. Por supuesto que uno no ignora el contexto en el que se está dando esto, bajo ningún punto de vista. Pero tenemos confianza en que esto seguirá su curso”, afirmó a LA GACETA.



Buryaile comentó que el Gobierno nacional no ha concretaro un pedido oficial a Washington solicitando los fundamentos de la resolución, y en esa línea recalcó que se trata de una decisión que se ha tomado también sobre otros sectores. “Lo que se hizo (también) es tomar la siguiente determinación: suspender su publicación resoluciones que no habían sido publicadas todavía en el boletín oficial”, añadió.



Sobre la exportación de la carne argentina a EEUU, el funcionario destacó que se trata de una situación “levemente distinta”. “En la carne, el gobierno anterior (por el kirchnerismo) llevó a a Estados Unidos ante un panel (de solución de diferencias) de la Organización Mundial de Comercio (OMC). Y antes de que el organismo se expidiera, EEUU levantó la medida de restricción. Se han cumplido los paso también y creemos que se puede avanzar en este sentido”, finalizó.



El gobierno de los Estados Unidos decidió aplazar por 60 días la decisión final para admitir el ingreso de limones procedentes de Argentina, de acuerdo con un comunicado del Departamento de Agricultura de ese país.



El 23 de diciembre pasado, el Servicio de Inspeccción de Sanidad Animal del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (Aphis) publicó la norma oficial en su sitio web que permitía la importación de limón del noroeste argentino, tras las gestiones impulsadas por el gobernador de Tucumán, Juan Manzur, y Macri con el entonces presidente Obama.



Ayer, el ministro de Agroindustria, se había referido a la expectativa del avance del acuerdo bajo la nueva administración de Donald Trump al señalar en declaraciones radiales que "el procedimiento de ingreso está aprobado", según la agencia Télam.



"Se han cumplido los pasos sanitarios y políticos, hay un derecho de oposición que se ejerce en el Congreso, y eso se ha superado. Estamos a la espera, pero cada país es soberano en cuanto a sus decisiones", había dicho.