Escuchá el audio de la conversación entre Cristina y Oscar Parrilli sobre Situso

INVESTIGACIÓN

La ex presidenta le dijo al ex titular de la Agencia Federal de Inteligencia que le había "armado causas" al espía, pero luego se rectificó.

Se difunció una conversación grabada de la ex presidenta Cristina Kirchner y el ex titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Oscar Parrilli, en la que le pide que buscara las causas que le habían "armado" al ex espía Antonio Jaime Stiuso, pero luego se retractó. El audio se difundió esta mañana por el programa Majul 910, que se emite por Radio La Red, según reprodujo La Nación.



La escucha forma parte de la denuncia que realizó la semana pasada el fiscal federal Guillermo Marijuan contra la ex jefa del Estado por abuso de autoridad, denuncia falsa y



"Empezá a buscar todas las causas que le armamos. No que le armamos, que denunciamos a Stiuso", le dijo la ex presidenta a Parrilli en una conversación del 11 de julio de 2016, día en que La Nación publicó una entrevista en la que el ex espía sostuvo que Cristina era "una mujer loca" y que los Kirchner "tenían servicios paralelos que les armaban carpetazos".



Los diálogos a los que se refirió Marijuan en su denuncia contra la ex mandataria surgieron de la causa a cargo del juez Ariel Lijo en la que Parrilli está siendo investigado por el supuesto encubrimiento de Ibar Pérez Corradi, que se mantuvo prófugo durante cuatro años.



La conversación completa:









OP: - Hola



CK: - Hola, Oscar.



OP: - ¿Quién habla?



CK: - ¡Yo, Cristina! ¡Pelotudo!



OP: - Ah se ríe, porque me había llamado un periodista recién.



CK: - ¿Por lo de Stiuso? ¿Por lo de Stiuso?



OP: - Sí, estoy en Neuquén. Estuve buscando LA NACION el reportaje que hizo.



CK: - Por eso te estoy llamando, porque a este tipo hay que matarlo, pero.Es un caradura.



OP: - Sí, no lo leí todo, escuché algunas cosas. Me dicen que está como apichonado, que no te conoce a vos ni lo conoció a Néstor.



CK: - ¿Cómo no lo conoció a Néstor? A Néstor lo conoció, seguro. No sé



OP: - Bueno, dice que no. Ahora estoy acá en Neuquén, estoy esperando que llegue el diario para comprarlo, para leerlo todo.



CK: - ¡Pero entrá por Internet, Oscar!



OP: - Ah, bueno, pero estoy en el auto, por eso.lo busco ahora, lo voy a ver.



CK: - ¿Dónde estás Oscar, ahora?



OP: - En Neuquén estoy.



CK: - Ya sé, pero ¿dónde estás físicamente?



OP: - En la casa de mi hijo.



CK: - Bueno, que sé yo, andate a tu casa y ponete a laburar.



OP: - Sí, lo leo todo y pensaba en salir porque me llamaron a ver qué hacer.



CK: - Yo quiero leerlo, ya pedí que me lo manden urgente, no puedo entrar en LA NACION. Te lo leés y esperás a que hable con vos para ver.



OP: - Listo, listo, hablamos y después lo vemos.



CK: - Además, empezá a buscar todas las causas que le armamos. No que le armamos, que le denunciamos.



OP: - Que le denunciamos.Ocho causas tiene de denuncias, las tengo todas.



CK: - Describilas todas, y ponete qué juez tiene cada causa.



OP: - Bueno. Sí.



CK: - La verdad es que es increíble que no se haya hecho absolutamente nada.



OP: - Si, si, no se avanzó en absolutamente nada, en ninguna.



CK: - ¿Cómo que los Kirchner tenían servicios paralelos? ¿Y él nunca lo denunció eso? No, no, no. Primero que es mentira.



OP: - Es mentira. Sí, los manejaba él los servicios.



CK: - ¡Por favor! Por qué no le preguntan a quiénes escriben los titulares de. ¿Sabés qué? Hay que ponerlo frente a Paco Larcher y frente Héctor Icazuriaga. Eran los dos responsables, hay que traerlos acá a Icazuriaga y Larcher.



OP: - ¿A declarar, te parece a vos? Yo no sé si es conveniente que los pongamos a estos.



CK: - ¿Con respecto a ésto? ¿Cómo que no? ¿A quién le armamos carpetazos nosotros?



OP: -No, a nadie. Si las armaba, las armaba él. Él era responsable de esas carpetas.



CK: - Estás lento de reacciones, me parece Oscar. Andate a tu casa a leer artículo por artículo.



OP: - Bueno, ahora lo leo, lo miro bien y hablamos. Chau.



CK: - Chau.