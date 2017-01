"La suspensión del limón es una medida transitoria normal"

MEDIDA

El Gobierno Provincial dijo que frente a un cambio de signo político en la administración central, "es común supervisar acuerdos que estén pendientes".

Luego de la resolución de la nueva administración del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que decidió suspendió por 60 días todos los acuerdos que no estaban publicados en término, entre ellos las importaciones de limones tucumanos en el mercado de ese país, el ministro de Desarrollo productivo de la Provincia, Juan Luis Fernández, explicó que lo que se hizo "fue una medida transitoria normal".



"Lo que ha habido es una suspensión de todo tipo de acuerdo, en todo el ámbito de la administración de Estados Unidos por efecto de una norma que ha firmado el nuevo presidente, Donald Trump, por el cual todos aquellos acuerdos que no hayan entrado en acción quedan suspendidos por el término de 60 días y deberán ser revisados por la nueva administración, lo cual no implica que lo del limón vaya a retrotraerse, sino que la norma de autorización de la importación de limones del NOA fue publicada el 23 de diciembre y se hacía efectiva el 23 de enero. Ahora se haría efectiva el 25 de marzo. Sólo habrá que esperar y seguir trabajando para que se concrete", dijo el funcionario.



"Cabe aclarar que el aspecto técnico que fue el objeto de discusión estos últimos años fue aclarado y resuelto entre el organismo fitosanitario de Estados Unidos y la República Argentina, por lo que difícilmente pueda reverse", agregó Fernández.

Esta medida, claro, sorprendió a los citricultores tucumanos. "Es sorpresivo, no esperábamos esto. Nos preveíamos un escenario como este, porque nos imaginamos que las cosas se desarrollan en función a cierta racionalidad”, dijo el titular de la Asociación Tucumana de Citrus, Roberto Sánchez Loria.

Hoy, el gobierno de los Estados Unidos decidió aplazar por 60 días la decisión final para admitir el ingreso de limones procedentes de Argentina, de acuerdo con un comunicado del Departamento de Agricultura de ese país.



"El Servicio de Inspección de Sanidad Animal y Vegetal del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (APHIS), en concordancia con el lineamiento que la Casa Blanca emitió el 20 de enero de 2017, emitirá una suspensión por 60 días de su dictamen final para autorizar la importación de limón fresco del norte de Argentina a los Estados Unidos, que se emitió el 23 de diciembre de 2016. Esta suspensión será enviada al Registro Federal el 23 de enero", señaló el comunicado.



El 23 de diciembre pasado, el APHIS publicó la norma oficial en su sitio web que permitía la importación de limón del noroeste argentino, tras las gestiones impulsadas por el gobernador de Tucumán, Juan Manzur, y el presidente Mauricio Macri con el entonces presidente de los Estados Unidos, Barack Obama.