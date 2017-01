Su madre falleció y va a la escuela con su pequeño hermano para cuidarlo

CONMOVEDOR

El niño de nueve años acude a clases con su hermanito debido a que nadie puede hacerse cargo de él.

Mateo, un niño de nueve años, demostró que las ganas de ir a la escuela es más grande que el dolor, ya que tras perder a su madre, decidió asistir a clases acompañado por su hermanito, al que nadie puede cuidar durante esas horas.

Esta triste historia sucedióe en Filipinas, luego de que la mamá de los menores falleciera hace unos días. Como el padre de los pequeños debe trabajar como carpintero, Mateo no tiene con quien dejar a su hermano de dos años. Sin embargo esto no impidió el deseo del niño por estudiar, por lo que acude a clases en compañía de su hermano menor.

Su maestra fue la encargada de viralizar esta historia a través de un post de Facebook, con el motivo de inspirar a los demas niños y de paso pedir ayuda para esta familia.

"El propósito principal de publicar la foto de Mateo y su hermano era sólo compartir su historia como inspiración para los demás. No esperaba que este post se convierta en viral en todo el mundo. Quise compartir esta historia porque es importante en nuestra escuela y muestra la paz entre nuestros alumnos. Creo que la historia de los hermanos muestran el amor y la atención que Mateo siente por su hermano… No lo he puesto en problemas. Mi preocupación es el bienestar de mis alumnos que están teniendo problemas con su educación debido a la pobreza, la falta de orientación y la crianza de sus hermanos. Nuestro papel como profesores no sólo es enseñar sino también tocar la vida de nuestros alumnos. Sólo quería ayudar. Nos gustaría dar las gracias al gobierno local que tomó una acción inmediata para ayudar a la familia de Mateo después de leer mi publicación... agradecemos a todas las personas que han extendido sus brazos ayudando a nuestros alumnos", escribió esta docente

