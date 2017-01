Ciudadanos de toda la provincia exigen el mantenimiento de los barrios en donde viven

LA GACETA EN WHATSAPP

Terrenos baldíos abandonados; veredas rotas; cloacas abiertas y pastizales, entre los problemas comunes de los tucumanos.

Ciudadanos de distintas partes de la provincia denunciaron la suciedad y el mal estado en el que se encuentran sus barrios. En Campo Norte, Los Vallistos, zonas cercanas al Mercofrut, la Banda del Río Salí y en el centro tucumano, viven los remitentes.



Son diversos los problemas que presenta cada zona. Algunos temen que los pastizales permitan que alimañas entren en sus casas, o contraer alguna enfermedad por culpa de las aguas servidas. Otros, simplemente, quieren que los responsables de las obras las concluyan –por ejemplo, las roturas en el pavimento- o se hagan cargo de mantenerlas -como en el caso de los terrenos baldíos-.



Los lectores eligieron el WhatsApp de LA GACETA, para compartir las imágenes que comprueban sus quejas y exigir, a la persona o autoridad correspondiente, que se haga cargo. Si vivís una situación similar y querés dar a conocer los problemas de tu barrio, agendá nuestro número de teléfono 381 5870289 y enviá tus fotos.



Estas son algunas de las denuncias de los últimos días.



- “Impresionante la mugre que dejan en el Campo Norte la gente de la feria. ¿El trato no era que limpien cuando terminen?”, consulta un lector.

- “Este terreno está en Lincoln al 1100. Los vecinos estamos cansados. Hay todo tipo de bichos y es un criadero de mosquitos”, comentó otro que además agregó que el lugar propensa los asaltos a cualquier hora del día.

- “Aguas servidas con su olor característico. ¿Hasta cuándo?”, envió indignada una vecina de la calle Uruguay y el pasaje Guayaquil.

- “Pedimos por favor si pueden limpiar este sitio. La dueña se niega a limpiarlo y nosotros no podemos vivir así, entran todo tipo de bichos”, afirmaron habitantes de Los Vallistos.

- “Somos un grupo de vecinos indignados con nuestros políticos. Vivimos atrás de El Mercofrut y no cortan el pasto. Un vecino salió a cortar el de su vereda y el de algunas casas cercanas”, aseguró otro lector.

- “Transitando por la calle Muñecas al 500 me encontré con un trabajo municipal inconcluso, por dos razones: en primer lugar, la cuadrilla municipal se olvidó de arreglar la vereda luego de sacar el árbol y, en segundo lugar, no había un nuevo Tarco que reemplace al otro”, compartió un ciudadano haciendo referencia al ejemplar que cayó el domingo sobre un auto estacionado en esa cuadra.



- “Soy del barrio San Antonio, de la Banda del Río Salí. Hace un año que tenemos el mismo problema y la SAT no hace nada. En mi casa viven tres niños de dos años y tenemos miedo que se agarren alguna infección o dengue”, expresó preocupada un lector del este de la provincia.

"En el predio de la SAT en Concepción los yuyos altos y todo tipo de alimañas, además de la suciedad, se destacan en el lugar. La municipalidad limpia la parte de afuera pero los encargados del predio no se preocupan por la limpieza del mismo".