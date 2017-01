Madonna instó a "rebelarse" en esta "nueva etapa de tiranía"

ERA TRUMP

La reina pop, fue una de las famosas que dio un discurso, esta tarde, en la Marcha de las Mujeres en Washington.

La cantante Madonna, en uno de los discursos más encendidos de la Marcha de las Mujeres en Washington, instó a las cientos de miles de personas que salieron a las calles en Estados Unidos a "rebelarse", a "no aceptar esta nueva era de tiranía", en referencia a la asunción presidencial de Donald Trump.



"Tuvimos que pasar este momento horrible de oscuridad para despertarnos. Parece que todos caímos en una falsa sensación de confort, en la que lo justo y lo bueno prevalecería al final. Bueno, lo bueno no ganó esta elección, pero lo bueno va a ganar al final", aseguró la cantante y desató un aplauso generalizado entre la multitud que la escuchaba a sólo unas cuadras del Capitolio, donde ayer juró Trump. "Por eso, lo de hoy significa que aún falta mucho por recorrer. Hoy marca el comienzo, el comienzo de nuestra historia. La revolución empieza acá", sentenció.



Fiel a su estilo, Madonna no escatimó en insultos, lo que provocó que algunas de las cadenas de noticias más importantes de Estados Unidos cortaran la transmisión en el medio de su discurso. "A los que dicen que esta marcha no producirá resultados, les digo: Váyanse a la mierda", dijo la cantante en un tono calmo y dulce, comunicó Télam.



Madonna incluso llegó a bromear con algo que pocos estadounidenses se animan a hacer en público, después de los atentados contra las Torres Gemelas y el Pentágono en 2001. "Sí, pensé mucho en hacer explotar la Casa Blanca, pero sé que eso no va a cambiar nada", aseguró la artista con una sonrisa pícara.



Como lo hicieron otras cantantes antes que ella, tras su discurso, Madonna cantó algunos de sus temas y reavivó el clima de fiesta que dominó a lo largo del día a una de las protestas más multitudinarias de los últimos años en Estados Unidos.