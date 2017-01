Federico Bal hizo público su enamoramiento por Laurita Fernández

SE TIRÓ A LA PILETA

El actor ya no lo oculta más, al contrario, utiliza los medios para conquistar a la bailarina.

Federico Bal se cansó de ocultar su amor por su compañera de baile del certamen Bailando por un Sueño, Laurita Fernández. Ahora, utiliza los medios para declararle su amor y tratar de conquistarla.



Todo comenzó en Instrusos, cuando Jorge Rial logró sacar a luz el amor que negaban hacía tiempo, para no comprometer los romances que ambos tenían, con Federico Hoppe y Barbie Vélez.

Sin embargo, la rubia dio a entender que estaba equivocado y que no sería posible una historia de amor entre ambos.



"Hablando en serio, no podría estar con Fede Bal. Está de temporada y sale todas las noches, no podría estar más allá de que me gusta la libertad", arrancó la blonda y agregó "como compañeros en el laburo funcionamos muy bien, pero el amor es otra cosa, no sé cómo seríamos, nunca me lo permití imaginármelo por todo lo que pasó el año pasado, no sé si vamos a durar un mes o una semana".



"Me parece que para probar se necesita tiempo, y son cosas que no se piensan, se viven y se sienten. Tampoco me propuso nada", cerró.



Tras estas declaraciones, pasada la medianoche del viernes, Federico se despachó con un mensaje comprometedor en su cuenta de Twitter: "para enamorarme no necesito tu consentimiento".