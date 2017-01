Cartas de lectores

La velocidad mata

Me gustó la carta “La velocidad mata”, de Milagro Ortiz Mayor, referida a la problemática de conducir un vehículo, moto, auto o camioneta, en la vía pública. Sólo quiero aportar algunos datos de referencia: 1- la velocidad se ve superada por falta de sincronizar semáforos (ejemplo todos los que van por Mitre y continúan por Alem deben superar esa velocidad para continuar en forma continua y no detenerse cada cuadra, 2- hay baches mortales para las motos y los vehículos que lo ven cuando están encima al esquivarlo algunas macanas pueden hacer, 3- toda la ciudad esta infectada de Lomos de Burros (o de Burros que hacen lomos) y ninguno señalizados como corresponde, todos deben ser pintados de amarillo fosforescente y rayas negras, 4- hay arena y agua servida diseminada por toda la ciudad, 5- las franjas de dilatación son las mayorías excesivas, corriendo el riesgo que las motos se encarrilen y pierde el equilibrio. Puedo enumerar muchos problemas más que debería solucionar la Municipalidad.

Raúl Ramón Nieva

ramonnieva2015@gmail.com

Bache

En Américo Vespucio al 600, en el Barrio Judicial, quedó un bache luego de un arreglo de pérdida de agua por parte de la SAT. Ya pasaron dos semanas y estamos a la espera de que se dignen a taparlo.

Hugo Gálvez

huangalvez@gmail.com

Licencia para taxis

El concejal que critica al gobernador por otorgar beneficios a empresarios que tienen empleados en relación de dependencia, tiene cara de piedra, porque ejerciendo violencia laboral, junto a los otros ediles, mantienen vigente la ordenanza ilegal 4944/8, para que los choferes de taxis continuemos en la clandestinidad, sin cobertura social y obligados a pagar para trabajar, induciendo a que los empresarios taxistas evadan todo tipo de impuestos y defrauden la ley de Contrato de Trabajo 20.744, con el agravante que nos niegan el derecho constitucional de ser escuchado por las autoridades al rechazar la audiencia solicitada por expediente 961/16 y reclamada por expediente 998/16, para explicarles que nosotros no tenemos descansos, trabajamos 12 horas diarias y no tenemos derecho a enfermarnos porque automáticamente sientan a otro.

Roberto Nicolás Córdoba

robniccorame@gmail.com

