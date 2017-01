Senado de EEUU confirma a jefes del Pentágono y Seguridad Nacional

LA ERA TRUMP

Dos generales retirados ocuparán los puestos.

WASHINGTON, Estados Unidos.- El Senado de Estados Unidos confirmó hoy al general retirado de los Marines, James Mattis, como nuevo secretario de Defensa y al también general retirado, John Kelly, como jefe de Seguridad Nacional.



Mattis recibió el apoyo de más de 90 senadores, de los 100 con que cuenta la cámara. Para su aprobación se necesitaba una mayoría simple. El nombramiento de Mattis, de 66 años, rompe con décadas de historia por permitir que un ex general se transforme en el líder civil de los 1,9 millones de efectivos activos y en reserva de las fuerzas armadas estadounidenses.



En 2010, Mattis fue nombrado por el ahora ex presidente Barack Obama para liderar el Comando Central de Estados Unidos, un cargo desde el cual supervisó las guerras de Irak y Afganistán. El último ex militar de alto rango en servir como secretario de Defensa fue George C. Marshall, quien fue nombrado en 1950 por el entonces presidente Harry Truman.



Por su parte, con la aprobación del Senado, Kelly se transformó en la primera persona no civil en ocupar la cúpula del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Kelly, también de 66 años, es considerado un "halcón de la seguridad fronteriza". Estuvo 40 años en el Cuerpo de los Marines, luchó en Irak y dirigía hasta hace poco el Comando Sur de las fuerzas de combate estadounidenses (SouthCom), supervisando los operativos militares en Sudamérica, Centroamérica y el Caribe.