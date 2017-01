Video: Trump asumió en EEUU acosado por protestas

EN MEDIO DEL ACTO

Diferentes movilizaciones se registraron en la capital de Estados Unidos. Los manifestantes se enfrentaron con la policía. Cerca de 100 detenidos.

WASHINGTON.- Diferentes movilizaciones de protesta surcaron la capital de Estados Unidos, que en tono festivo y pero también con roturas de vidrieras de bancos y comercios, desembocaron en corridas y al menos 95 detenidos.



“Numerosas personas” fueron detenidas hoy en Washington “por intentar interferir en las celebraciones" de la asunción de Donald Trump a la presidencia, fue la escasa información brindada por la policía local. Las autoridades de seguridad no precisaron cuántos fueron los arrestados en las protestas que sucedieron antes y después de la ceremonia. Sin embargo, la cadena de televisión CNN habló de, al menos, 95 detenidos durante la jornada.



A pesar de ello, las movilizaciones no lograron frenar la ceremonia, incluyendo el desfile militar.

En una ciudad blindada por el operativo, manifestantes opositores consiguieron igual protestar por la llegada del nuevo presidente norteamericano al poder en diferentes columnas que tuvieron distintas improntas, desde un tono lúdico y festivo hasta acciones violentas que emprendieron contra diferentes comercios de la capital.



Desde bien temprano, decenas de manifestantes de organizaciones de Derechos Humanos y de izquierda, entre ellas “Black Live Matter” (las vidas negras importan), se juntaron frente a varios puestos de control que permiten la entrada a las celebraciones y, por momentos, lograron frenar la entrada del público.



Con bailes, banderas arcoíris y carteles de "No a Trump", los manifestantes se concentraron en las entradas del público a los diversos puntos de la Avenida Pensylvania o la explanada del National Mall, desde donde quienes no poseen los pases oficiales pueden contemplar la investidura.



Voceros de las organizaciones informaron a la agenciaTélam a media mañana que su intención era bloquear el ingreso de los simpatizantes del flamante mandatario, pero también tratar de demorar el inicio de la ceremonia de asunción.



"No forma parte de la democracia poner puestos de control, tenemos derecho a protestar de manera pacifica", gritaron los manifestantes, abucheados por los partidarios republicanos. Rápidamente la Policía apartó a los activistas a empujones y liberó una zona con un cordón humano integrado por decenas de efectivos para improvisar un corredor para que los simpatizantes de Trump pudieran acceder al predio para seguir la asunción.



La escena, que incluyó forcejeos y empujones pero no detenidos, se repitió en numerosas oportunidades en diferentes puntos de acceso al predio, pese a que las protestas se encuentran prohibidas durante el día de hoy en la mayor parte de la ciudad de Washington.



Una situación de más tensión se vivió cuando grupos de anarquistas también intentaron frenar el ingreso de asistentes a la ceremonia, armando cadenas humanas que fueron desarmadas por la policía a fuerza de gases lacrimógenos.



En su retirada, los manifestantes identificados con el “Black Block”, un especia de fuerza de choque de los grupos radicales, emprendió contra varios comercios, especialmente contra cadenas multinacionales como Mc Donalds y Starbucks, pero también contra sede bancarias a las que les rompieron lo vidrios a piedrazos.



En un tono totalmente opuesto, la ONG DCMJ convocó a centenares de personas en una de las protestas más particulares de la jornada. Reclamando la continuidad de la política de despenalización de marihuana, la organización distribuyó cientos de porros entre los presentes, como forma de alertar sobre una hipotética marcha atrás durante la administración Trump del proceso de liberalización de su consumo en Estados Unidos.



"Estamos realmente preocupados. Solo por condenas por posesión de marihuana han perdido el derecho al voto de manera permanente 2,5 millones de personas en los últimos 25 años" expresó Adam Eidinger, director de la DCMJ.



En un virtual juego del gato y el ratón, las protestas se trasladaban de uno a otro de los cuatro puntos "sensibles" en los que los manifestantes especulaban que podrían romper el vallado policial. Las fuerzas de seguridad por su parte, respondieron las arremetidas con gases lacrimógenos y eventuales cargas que dispersaba a los manifestantes que, lejos de las filas de antidisturbios, se volvían a reunir a reunir para hacer un nuevo intento o para replegarse hacia alguno de los otros puntos.



En el resto del mundo



En diferentes puntos del mundo también se sintió la asunción del magnate a la presidencia de uno de los países más poderosos del mundo.



En Londres, decenas de miembros de diversos grupos activistas se reunieron en nueve puentes diferentes a lo largo del río Támesis.



En España, el partido izquierdista Podemos se sumó a la campaña contra Trump con el despliegue de una pancarta con el lema "Construyamos puentes, no muros" en el céntrico Puente de Toledo de Madrid.



Protestas similares, pero con escasa concurrencia, tuvieron lugar en una veintena de ciudades de Francia, Alemania, Portugal, Bélgica y Holanda.



En Argentina también hubo movilización hacia la embajada de Estados Unidos.