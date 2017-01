Las 10 frases más fuertes del discurso del presidente de EEUU

ACTO OFICIAL

Prometió reforzar los controles en las fronteras, profundizar el proteccionismo y se despachó con un "nunca los voy a defraudar" que a los argentinos nos sonó conocido.

El empresario republicano Donald Trump se convirtió hoy en el presidente número 45 de Estados Unidos, luego de prestar juramento en la ceremonia oficial de investidura en las escalinatas del Capitolio.

En su discurso, pronunciado bajo una leve lluvia y en medio de los aplausos del público que asistió a la ceremonia, ratificó su postura en contra de la inmigración, a favor del mercado interno y la lucha contra el terrorismo de grupos islámicos.

Las 10 frases destacadas:

- “Juro solemnemente que voy a despeñar lealmente, fielmente el cargo de presidente de los Estados Unidos, y, según mejor pueda, voy a preservar, defender y proteger la Constitución de los Estados Unidos con el favor de Dios”. (juramento)



- “No estamos transfiriendo el poder de un partido a otro, sino el poder de Washington DC y dárselos a ustedes, el pueblo”.



- “Las riquezas de los políticos prosperaron, pero no comparecieron con los estadounidenses. Los empleos se cayeron y las fábricas se marcharon”.



- “Durante muchas décadas hemos enriquecido a industrias de ultramar y empobrecido a las empresas de nuestro país (…) Hemos gastado millones y millones de dólares en ultramar, pero se ha caído la infraestructura estadounidense”.



- “Desde este día, Estados Unidos viene en primer lugar, está en primer lugar. Toda decisión sobre comercio, impuestos, inmigración, sobre asuntos extranjeros será hecha para beneficiar a los trabajadores estadounidenses”.



- “Nunca los voy a decepcionar”.



- “Vamos a erradicar totalmente de la faz de la tierra al terrorismo islámico”.



- “Lo que realmente importa no es qué partido controla nuestro gobierno, sino que el partido esté controlado por el pueblo. Van a estar a cargo de esta Nación una vez más, los hombres y mujeres olvidados por este país no serán más olvidados”.



- “Cuando abramos el corazón al patriotismo, no tenemos que tener perjuicios. Estados Unidos será totalmente imparable”.



- “Debemos proteger nuestras fronteras de otros países que destruyen nuestras fuentes de empleo".