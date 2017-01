Trump: “la protección llevará mayor prosperidad y fortaleza a Estados Unidos”

ACTO OFICIAL

En su primer discurso como presidente de EEUU, el magnate reafirmó su base política centrada en el control migratorio, la economía interna y combatir al terrorismo.

Sonrisa casi imperceptible y compenetrado en el momento. Esa fue la conducta de Donald Trump minutos antes del inicio del acto en el que asumió la presidencia.



El nuevo mandatario de Estados Unidos (EEUU) bajó las escalinatas centrales para presentarse ante los miles de invitados a la celebración protocolar, que se realizó en el Capitolio, en Washington. “Thank you, thank you” (Gracias, gracias), repitió a cada paso.



El juez de la Corte Suprema de Justicia, John Roberts, tomó el juramento a Trump en la ceremonia principal de los actos oficiales de traspaso de mando. A metros de ese punto, el saliente presidente Barack Obama siguió cada movimiento de su sucesor.



“Juro solemnemente que voy a despeñar lealmente, fielmente el cargo de presidente de los Estados Unidos, y, según mejor pueda, voy a preservar, defender y proteger la Constitución de los Estados Unidos con el favor de Dios”, dijo el magnate.



Posteriormente, Trump dio su primer discurso como primer mandatario de esa potencia mundial. No hubo sorpresas y su palabras reforzaron las principales decisiones políticas y económicas que había anunciado en plena campaña electoral: control migratorio, el retorno del capital de empresas norteamericanas trasnacionales y la guerra contra el terrorismo.



“La ceremonia de hoy tiene un gran significado. No estamos transfiriendo el poder de un partido a otro, sino el poder de Washington DC y dárselos a ustedes, el pueblo”, inició así Trump su discurso, centrado en un mensaje dirigido sólo a los ciudadanos norteamericanos.



“Durante demasiado tiempo un grupo políticos se vio favorecido. Pero las riquezas de los políticos prosperaron, pero no comparecieron con los estadounidenses. Los empleos se cayeron y las fábricas se marcharon (…) Las victorias no fueron de ustedes, el triunfo no fue de ustedes. No había mucho que celebrar para las familias que luchaban por todo el país”, enfatizó.



“Todo eso cambia, iniciandose desde ahora mismo; este momento les pertenece a ustedes”, añadió. Trumpo afirmó: “lo que realmente importa no es cuál partido gobierna, sino que el partido esté controlado por el pueblo. Van a estar a cargo de esta Nación una vez más, los hombres y mujeres olvidados por este país no serán más olvidados”.



El magnate reforzó sus promesas de buenos empleos y vecindarios seguros. “Hay demasiados ciudadanos, madres e hijos inseminados en la pobreza, un sistema educativo repleto de efectivo y dinero, pero hay pandillas y drogas”, comentó.



Trump dijo que el juramento que ha tomado hoy es de fidelidad a todos los estadounidenses. “Durante muchas décadas hemos enriquecido a industrias de ultramar y empobrecido a las empresas de nuestro país (…) Hemos gastado millones y millones de dólares en ultramar, pero se ha caído la infraestructura estadounidense”.



La base de su política



“Desde este día, Estados Unidos viene en primer lugar, está en primer lugar. Toda decisión sobre comercio, impuestos, inmigración, sobre asuntos extranjeros será hecha para beneficiar a los trabajadores estadounidenses. Nunca los voy a decepcionar”, manifestó Trump en su discurso.



“La protección llevará mayor prosperidad y fortaleza a Estados Unidos”, agregó. “Vamos a recuperar los empleos, las fronteras, nuestras riquezas y vamos a recuperar nuestros sueños”, aseguró también el mandtario.



El nuevo presidente norteamericano hizo un significativa advertencia en su mensaje: “vamos a erradicar totalmente de la faz de la tierra al terrorismo islámico”.



El mandatario dijo que su política “se orientará a la alianza total hacia Estados Unidos de América”. “Cuando abramos el corazón al patriotismo, no tenemos que tener perjuicios. Estados Unidos será totalmente imparable”, destacó.



“Estamos protegidos y siempre los estaremos por los grandes hombres, militares nuestros y agencias importantes. Estaremos protegidos por Dios”, remarcó.