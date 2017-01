Trump tendrá que usar un teléfono encriptado para evitar hackeos

EL NUEVO PRESIDENTE

El mandatario deberá seguir normas de seguridad aprobadas por el Servicio Secreto para usar redes sociales.

WASHINGTON, Estados Unidos.- Donald Trump tuvo que dejar de usar su teléfono con Android, que usaba en muchas ocasiones para tuitear a las 3 de la mañana, con comentarios "sin filtro" sobre las noticias, los periodistas o las estrellas de televisión.



Desde ayer, apenas un día antes de su asunción como Presidente de los Estados Unidos, tiene un nuevo teléfono encriptado que fue aprobado por el Servicio Secreto.



Son muy pocos los que conocen el número número y tampoco se difundió qué tipo de equipo tiene , salvo que se trata de un dispositivo que cumple con normas estrictas de seguridad, según publicó la agencia AP.



Trump no envía mails pero sí suele usar su teléfono para tuitear así como contactarse con asesores, amigos, familiares y los medios. Habitualmente hace llamadas a diferentes fuentes antes de tomar una decisión.



El noviembre, según publicó The New York Times, Trump estaba preocupado porque temía sentirse aislado sin su Android.



Trump adelantó, de todos modos, que seguirá usando Twitter desde su smartphone y que no empleará la cuenta @POTUS sino su cuenta personal para comunicarse en la red social.



Obama fue el primer presidente en utilizar un móvil aprobado por las agencias de seguridad para prevenir posibles ataques de hackers. Al comienzo utilizó un BlackBerry que había sido especialmente modificado para él.



Luego pasó a usar otro equipo que tenía la mayoría de las funciones deshabilitadas. No lo usaba para hacer ni para recibir llamadas. Aunque sí lo usaba para acceder a la cuenta @POTUS, intercambiar mails con un número limitado de personas y leer las noticias.