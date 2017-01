Estos son los principales temas en la agenda de Trump

ESTADOS UNIDOS

La relación con China, la inmigración y los programas de salud se encuentran entre las cuestiones prioritarias de agenda.

¿Cumplirá con todas sus promesas de campaña? ¿Y si lo hace qué efecto pueden tener sus políticas en el mundo? A partir de hoy, Donald Trump será el nuevo presidente de Estados Unidos y hay incertidumbre sobre cuáles serán las primeras políticas que implementará. Acá va a un resumen de algunos de los temas sensibles que podría encarar en el primer tramo de su mandato.



Primeros 100 días en el Gobierno



Trump tendrá en ese tiempo capacidad legal para derogar cualquier orden ejecutiva de Obama con una firma. Una de las grandes incógnitas es qué hará con DACA, el programa con el que Obama protegió de la deportación a 750.000 jóvenes indocumentados, los conocidos como “dreamers” (soñadores). Trump aseguró que pondría fin al programa, según detalló el diario Clarín.com



Inmigración



La construcción de un muro en la frontera con México para impedir la entrada de inmigración ilegal y la deportación de los indocumentados, más de 11 millones, fue un de sus propuestas más polémicas. Para construir el muro necesita la aprobación del Congreso, y no todos los republicanos están de acuerdo. Para fijar las prioridades de deportación no necesita a nadie. En una entrevista tras su elección, dijo que echaría primero a los que tengan antecedentes penales y los cifró en 3 millones.



Sanidad



Trump aseguró que desmontará “Obamacare”, la ley de reforma sanitaria del demócrata que dio acceso a un seguro de salud a 20 millones de personas.



Cambio climático



Trump no cree en el cambio climático y opina que cumplir con el tratado es muy caro. Al frente de la agencia de protección medioambiental EPA ha nombrado a Scott Pruitt, negacionista del cambio climático.



Cuba



Estados Unidos y Cuba retomaron en 2015 las relaciones diplomáticas, rotas durante más de medio siglo, gracias al impulso de Barack Obama. Trump amenaza con dar marcha atrás en la apertura y con desmontar la política de reconciliación de Obama.



Rusia



Mientras que Vladimir Putin fue uno de los enemigos internacionales de Obama, Trump exhibe una gran admiración por él y ha asegurado que trabajará para mejorar las relaciones. Su secretario de Estado, Rex Tillerson, tiene estrechos lazos con Rusia y su presidente.



Siria



Rusia podría convertirse en la potencia decisiva en la guerra siria si Trump decide abandonar el liderazgo de los intereses occidentales en ese conflicto. En la campaña electoral, Trump aseguró que la lucha contra el ISIS tiene prioridad para él, pero no la contienda contra el presidente sirio, Bashar al Assad.



China



Trump ha atacado a China por destruir puestos de trabajo estadounidenses y ha amenazado con iniciar una guerra comercial con ella.