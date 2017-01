Viajes al exterior: qué hacer ante una emergencia y cuál es la importancia del seguro médico

VACACIONES

La cobertura médica es clave para brindar seguridad durante los vacaciones fuera del país.

Cuando empezás a armar un viaje pensás en darte con todos los gustos, pero normalmente tratás de ahorrar y de gastar lo menos posible. Por eso es que, quizás, en tu lista de compras, una cobertura médica no figura en ningún lugar.

No está bueno pensar que puede ocurrirte algo malo en tus vacaciones, pero "prevenir es mejor que curar" y por eso te contamos qué hacer en caso de tener una emergencia en el exterior.

Para eso, tenes que saber por qué sí o sí tenés que contratar un seguro de viaje, qué es lo que tenés que tener en cuenta antes de hacerlo, cómo usarlo, cuánto puede costarte conseguirlo y cuáles son las consecuencias que podés sufrir si no contrataste uno. Todo eso te lo mostramos en esta nota.

"Viajar con un seguro es prácticamente una obligación", es una máxima que repiten los operadores turísticos.

Un seguro de viaje es un servicio de emergencia. Es importante aclararlo ya que, si querés hacerte un chequeo general o un control fuera del país, tendrás que pagarlo aparte. El seguro puede ser regional (que incluye los países limítrofes) e internacional (países de todo el mundo).

Antes de contratar un seguro hay que tener en cuenta que:

1- Servicios: podés elegir entre una cartilla variada de servicios, que cubren desde los más básicos hasta los más complejos. Así también varían los precios de contratación.

2- Monto de cobertura: en caso de emergencia, una firma debe cubrirte con un monto mínimo de U$S 30.000, pero ¡cuidado!, esto no quiere decir que si te quebraste una pierna ese número vaya destinado exclusivamente a una cirugía o a una prótesis en la parte afectada. Ese monto está divido en diferentes especialidades, como por ejemplo odontología, neurología, diagnóstico por imágenes.

En caso de que tengas una emergencia y hayas contratado un seguro

1- Antes de ser atentido: llamá al teléfono a la empresa aseguradora, ya que ellos te derivarán a los distintos hospitales con los que la firma tiene convenio o, en algunos casos que no son tan graves, envían un médico al hotel.

2- En el momento de la atención: una vez que hayas hablado por teléfono a la aseguradora, un auditor se encargará de llevar el caso, ya sea por teléfono o presencialmente de acuerdo a la gravedad de la urgencia.



3- Luego de ser atendido: pedir todos los comprobantes. Cuando vas a un hospital, los gastos en medicamentos no están incluídos. Por lo tanto, hay que pedir recetas de todo lo que recomendó el médico y luego las facturas correspondientes a lo que se compró. Al regresar a tu país, te dirigís hacia la empresa donde compraste el seguro y presentás los papales para que ellos pidan la devolución del dinero.



¿Cuánto puede salirte un seguro y qué incluye?

Un seguro de viaje oscila entre los U$S 30 y los U$S 200, según los servicios que hayas elegido para que te cubran.



Qué sucede con las tarjetas que incluyen un seguro



"Ahora se usa mucho 'viajar tranquilo' si tenés una tarjeta gold o superiori que te incluye un seguro viajero. Hay que tener mucho cuidado porque son muy básicos y lo recomendable es reforzarlo con un seguro aparte. Lo recomendable es llamar y averiguar qué incluye y reforzar con la compra de uno aparte", afirman en la Cámara Argentina de Turismo.

En caso de que tengas una emergencia y no hayas contratado un seguro

"En caso de que tengas un accidente en el exterior no existe otra solución que pagar", afirmó el miembro de Asociación Tucumana de Agencias de Turismo (Atavyt) y agregó que Argentina es uno (si no es el único) de los pocos países que recibe a los extranjeros y cubre los gastos de la urgencia médica.



En ese caso, para encontrar alguna solución podés manejarte de la siguiente forma:



1- Precio aproximado de una consulta en el exterior: en países limítrofes (seguro regional) entre U$S 100 y U$S120, en países de todo el mundo U$S o 200 euros.



2- Contacto dentro del país donde viajó : Llamá a los números de emergencia. En la mayoría de los países es el 911 o 112. Lo ideal sería que los anotes apenas llegues.

3- Estado: Llamá a la embajada de tu pais más cercana. Ellos tienen una lista de teléfonos que podrían ayudarte con tu problema y además contactarte con tu familia.

4- Solución rápida: Averiguar si el hotel donde estás alojado cuenta con un servicio médico que puede estar incluído dentro de la tarifa que abonaste

5- Contacto con Argentina: Si usted se encuentra en el país y tiene un familiar en una situación de emergencia en el exterior, comuníquese con el servicio de guardia de la Cancillería Argentina.

Los días hábiles de 20 a 9 horas. Fines de semana y feriados durante las 24 horas

Celular: (54) 15 44113057 - Teléfono: (54) 11 48198169 Tel. (54) 11 43229997 Fax: (54) 11 43229997